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甘肅幼兒園鉛毒風暴 聯合國兒童基金會表關切

中央社／ 台北10日電
甘肅「培心幼兒園」爆發血鉛案，共233三幼兒受害，官方調查指出是後廚在麵點裡添加彩繪顏料所致。(取材自新華網)
甘肅「培心幼兒園」爆發血鉛案，共233三幼兒受害，官方調查指出是後廚在麵點裡添加彩繪顏料所致。(取材自新華網)

中國甘肅省天水市近日爆發幼兒血鉛異常事件，聯合國兒童基金會對此表達關切，並稱即使少量的鉛暴露也有可能影響兒童身心健康。

甘肅省天水市近期爆出兒童集體血鉛異常事件，引起相當關注。官方昨天公布調查結果稱，涉事的幼兒園後廚人員製作食品時加入彩繪顏料造成含鉛量超標，共有233名幼兒血鉛異常，包括幼兒園園長等8人遭刑事拘留。

聯合國兒童基金會中國官網9日針對甘肅天水幼兒血鉛事件發表聲明說，即使少量的鉛暴露也有可能對兒童的身心健康造成影響。聯合國兒童基金會對受影響的兒童及其家庭的身心健康深表關切，並期盼他們能夠早日康復。

聲明並稱，「我們讚賞中國政府有關部門，包括國家衛生健康委在內，迅速展開調查，並及時採取措施，對受影響兒童及其家庭提供救治和心理健康支持」。

據介紹，聯合國兒童基金會（UNICEF）是聯合國系統內有關兒童的專門機構。基金會自1979年與中國政府開始合作，雙方在教育、衛生、營養以及兒童保護等多個領域展開了試點項目。

幼兒園 聯合國

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