涉竊「海王星」飛彈系統機密文件 陸父子檔被烏克蘭拘留

烏克蘭國家安全局（SBU）網站7月9日公告，反間諜部門在基輔拘留了2名中國大陸公民，指他們涉嫌試圖向大陸非法提供有關烏克蘭飛彈系統RK-360MC「海王星」的機密文件。

德國之聲報導，烏克蘭國家安全局表示，拘留的兩名嫌疑人是父子，他們涉嫌蒐集烏克蘭飛彈系統「天王星」的機密文件，並意圖提供給大陸情報部門。

RK-360MC海王星可用來攻擊各類作戰艦艇和登陸艦。烏國稱，海王星號飛彈在2022年4月摧毀了俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號飛彈巡洋艦。

據調查，其中1位嫌疑人24歲，曾在基輔1所技術大學就讀，因學業不及格於2023年被開除，但目前仍留在基輔，並曾為獲取「海王星」生產技術文件，試圖招募1名參與國防軍最新武器研發的烏克蘭公民；另一名涉案人員是這名前大陸留學生的父親，其永久居住在中國大陸，但定期訪問烏克蘭，並「親自協調兒子的間諜工作」。

該局表示，反間諜部門在該間諜活動初期就發現其動向，並在其轉交機密文件時，當場將該名前大陸留學生拘留，隨後拘留其父。搜查過程中，警方從2嫌身上繳獲手機，包含他們協調間諜活動的通訊證據。

歐洲媒體euro news指，這2名被告受間諜罪指控，一旦被判有罪，將面臨最高15年的監禁和沒收財產。

據法廣，本周傳出另起大陸公民在歐洲因間諜活動被逮捕的事件。義大利警方近日在米蘭馬爾彭薩機場逮捕一名33歲大陸男子徐澤偉（Xu Zewei），徐因涉嫌對包括新冠疫苗研發在內的項目進行工業間諜活動，而被美國當局通緝。