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美國駐港代表傳有新人選 反送中時曾遭北京批評

中央社／ 香港10日電
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。圖／美聯社
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。圖／美聯社

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）即將卸任，據報導，其接任人選是伊迪（Julie Eadeh）；2019年香港爆發「反送中」運動時，伊迪是駐港澳總領館政治部主管，曾因「密會」時任香港眾志秘書長黃之鋒和常委羅冠聰等人而被北京方面批評。

明報今天報導，今年稍後，梅儒瑞將會轉任美國駐中國大使館副館長，其空缺將由伊迪接任。

在「反送中」期間，香港親北京媒體曾報導伊迪與黃之鋒和羅冠聰等人「密會」，中方也就此質疑美國干涉香港事務，雙方一度公開互責。

報導表示，基於這種背景，如果伊迪來港任職，香港與美國駐港澳總領館的關係如何發展，令人關注。

報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，外交官的行為始終受制於政府政策，「不敢說中央政府一定因為其背景而不批准任命，始終要聽其言觀其行」。

但他說，無論誰接任美國駐港澳總領事，北京中央政府、國安公署甚至特區政府都會「睇到好實（看緊）」，但在港區國安法及基本法23條之下，北京中央「不至於太擔心」。

「反送中」期間，伊迪被媒體拍攝到在金鐘一家酒店與黃之鋒及羅冠聰等人會面，這被親北京陣營視為美國干預香港的「證據」。中國外交部駐港公署曾就此約見美國駐港澳總領館官員，提出嚴正交涉。

北京 反送中 美國 香港

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