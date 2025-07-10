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中國科協發布新規 不得「窮大方」擺排場、禁止誇大學者水平

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國科學技術協會（中國科協）近日公布9條規定。圖為中國科協黨校「領航計劃」青年科技領軍人才國情研修活動暨中國科協決策諮詢能力提升培訓活動。（圖／取自中國科協）
中國科學技術協會（中國科協）近日公布9條規定。圖為中國科協黨校「領航計劃」青年科技領軍人才國情研修活動暨中國科協決策諮詢能力提升培訓活動。（圖／取自中國科協）

總部位於北京的中國科學技術協會（中國科協）近日公布9條規定，內容指向要整治當前科技社團的「不良風氣」，規定包括嚴格活動審批、規範評比表彰、控制經費支出、務實邀請嘉賓、規範接待標準、優化活動流程、禁止違規吃喝、簡化宣傳報道和增強服務意識。

中國科協9日發布《中國科協關於科技社團舉辦活動的若干管理規定》指出，這些規定的目的是要加強其業務主管的科技社團作風學風建設，整治當前科技社團所舉辦會議、論壇、培訓、展覽等活動中的不良風氣。

9條規定中，多數是關於經費控制的要求。規定中提到，經費應當主要用於為全體會員提供更多更好服務。嚴禁借舉辦活動名義享受超標準交通住宿等待遇、違規發放津補貼，嚴禁借舉辦活動名義購買、租用高檔辦公場所和辦公用品，嚴格控制公款購置車輛。

在控制經費支出方面，禁止安排公款旅遊、贈送貴重紀念品、安排高檔消費活動或違規組織娛樂活動。主辦國際活動應當遵循得體、平等原則，不得「窮大方」、擺排場；在務實邀請嘉賓方面，也嚴禁超標準支付講課費、諮詢費等費用。

在規範接待標準方面，對參加人員參照相應職務職級接待標準，在限額以內安排其餐飲、住宿和交通工具等，嚴禁超規格、超標準、超範圍接待。

在禁止違規吃喝方面，嚴禁科技社團以任何名義購買菸酒或在接待費中列支菸酒支出，嚴禁以辦公用品、會議或培訓費用等名義違規報銷餐費。各類活動餐飲接待禁止違規提供含酒精飲料、香菸、高檔菜餚等。

除此之外，還有提出科技社團未經批准禁止設立評比表彰項目，禁止過多過濫設立表彰項目；禁止舉辦「應景式」活動，禁止舉辦華而不實的活動，禁止舉辦只圍著少數「大咖」轉的活動，禁止在排桌簽、念名單、照合影上耗費與會人員過多時間和精力；禁止誇大學者水平、個人貢獻和學術成果價值；嚴禁在發言、報告、論文、手冊、交流等方面洩露國家秘密、工作秘密、商業秘密和內部敏感資訊。

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