中國科協發布新規 不得「窮大方」擺排場、禁止誇大學者水平

總部位於北京的中國科學技術協會（中國科協）近日公布9條規定，內容指向要整治當前科技社團的「不良風氣」，規定包括嚴格活動審批、規範評比表彰、控制經費支出、務實邀請嘉賓、規範接待標準、優化活動流程、禁止違規吃喝、簡化宣傳報道和增強服務意識。

中國科協9日發布《中國科協關於科技社團舉辦活動的若干管理規定》指出，這些規定的目的是要加強其業務主管的科技社團作風學風建設，整治當前科技社團所舉辦會議、論壇、培訓、展覽等活動中的不良風氣。

9條規定中，多數是關於經費控制的要求。規定中提到，經費應當主要用於為全體會員提供更多更好服務。嚴禁借舉辦活動名義享受超標準交通住宿等待遇、違規發放津補貼，嚴禁借舉辦活動名義購買、租用高檔辦公場所和辦公用品，嚴格控制公款購置車輛。

在控制經費支出方面，禁止安排公款旅遊、贈送貴重紀念品、安排高檔消費活動或違規組織娛樂活動。主辦國際活動應當遵循得體、平等原則，不得「窮大方」、擺排場；在務實邀請嘉賓方面，也嚴禁超標準支付講課費、諮詢費等費用。

在規範接待標準方面，對參加人員參照相應職務職級接待標準，在限額以內安排其餐飲、住宿和交通工具等，嚴禁超規格、超標準、超範圍接待。

在禁止違規吃喝方面，嚴禁科技社團以任何名義購買菸酒或在接待費中列支菸酒支出，嚴禁以辦公用品、會議或培訓費用等名義違規報銷餐費。各類活動餐飲接待禁止違規提供含酒精飲料、香菸、高檔菜餚等。

除此之外，還有提出科技社團未經批准禁止設立評比表彰項目，禁止過多過濫設立表彰項目；禁止舉辦「應景式」活動，禁止舉辦華而不實的活動，禁止舉辦只圍著少數「大咖」轉的活動，禁止在排桌簽、念名單、照合影上耗費與會人員過多時間和精力；禁止誇大學者水平、個人貢獻和學術成果價值；嚴禁在發言、報告、論文、手冊、交流等方面洩露國家秘密、工作秘密、商業秘密和內部敏感資訊。