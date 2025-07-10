陸干涉南韓大選？陸使館駁：堅決反對「個別政治勢力捏造」

陸駐韓使館近日稱，南韓個別政治勢力捏造所謂「中國干涉韓國大選」，並在陸客集中的首爾明洞等地區舉行反華集會遊行。該館表示，已向韓方提出嚴正交涉，要求韓方採取措施，保證大陸公民人身安全。

據陸駐南韓使館公眾號9日消息，南韓順利舉行總統選舉，中方對此表示祝賀，祝願南韓實現穩定、發展、繁榮。遺憾的是，南韓個別政治勢力捏造所謂「中國干涉韓國大選」，對大陸進行指責抹黑，中方堅決反對。且一些人近期在大陸遊客集中的首爾明洞等地區舉行反華集會遊行，不排除個別人員採取過激行為。

該館提醒，在韓大陸公民和赴韓陸客，應密切關注南韓當地形勢和治安狀況，增強自我保護意識；了解和遵守南韓法律法規，關注南韓警方發布的政治性集會遊行資訊，主動同其保持距離；切實加強安全防範，遇到意外情況保持冷靜，及時報警並注意收集、保存證據，盡量避免發生言語或肢體衝突，確保自身安全，必要時通過法律手段應對。

陸駐南韓使館在4月曾公告，指南韓憲法法院定於4月4日對時任總統尹錫悅彈劾案進行宣判。預計屆時及之後一段時期，南韓各地可能舉行大規模政治集會和示威遊行，不排除發生極端事件。4月4日當天南韓警方將部署大量警力加強警戒，並將憲法法院等首爾市部分地區指定為「特別犯罪預防強化區域」。

當時該文提醒，在韓大陸公民和來韓大陸遊客，密切關注當地形勢和治安狀況，切實提高風險防範意識；也特別點出，要與當地政治集會保持距離，「不參與、不逗留、不觀望」，提醒「勿公開發表或轉發政治言論，盡量避免與當地民眾發生言語或肢體衝突」，並避免前往或靠近憲法法院、光化門、汝矣島、漢南洞等敏感地帶及人員密集場所。