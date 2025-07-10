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德總理梅爾茨 最快十月訪陸

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
德國總理梅爾茨可能於今年底率領企業高管代表團，進行對大陸的首次訪問，最早可能於十月左右成行。（法新社）
德國總理梅爾茨可能於今年底率領企業高管代表團，進行對大陸的首次訪問，最早可能於十月左右成行。（法新社）

在德國總理梅爾茨近日與赴歐訪問的大陸外長王毅見面後，路透社引述知情人士透露，梅爾茨將於今年底左右，率領一個由頂級企業高管組成的代表團，首次訪問大陸。這將是梅爾茨上任後的首次訪華，可能最早於十月左右成行。

這也是本月底的中歐峰會後，另一場中歐的高層級互動。報導指出，在與美國因貿易關稅產生摩擦的情況下，歐洲最大經濟體、且是大陸最大貿易夥伴之一的德國領導人來訪，對於鞏固中德關係具有重要象徵意義。

路透引述知情人士指出，大陸企業希望在德國增加投資，而梅爾茨的訪問可能有助於修復之前關係緊張的局面。

對此，德國總理發言人不願置評。大陸外交部也未立即回應路透社置評請求。

大陸外交部長王毅本月稍早曾訪問歐洲，為本月稍後歐洲聯盟（ＥＵ）與大陸領導人峰會鋪路，其中一站到德國柏林。

當時，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，兩國外長討論了俄烏戰爭、台灣議題以及中東危機。

中德關係緊密，尤其在經濟方面，德國汽車製造商在生產和銷售上高度依賴全球最大汽車市場中國大陸。

不過，中德關係在德國前任政府時期走下坡，時任德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）多次批評北京，形容大陸國家主席習近平是「獨裁者」、大陸是競爭對手。

同時，雙方摩擦點仍在。德國外交部當地時間八日表示，召見了中方大使，抗議大陸軍方近日以雷射武器瞄準一架參與歐盟紅海任務的德國偵察機。

梅爾茨到目前為止也公開對大陸採取強硬立場，同時避免全面對峙。他今年稍早強調對中國大陸與俄羅斯關係密切的擔憂，還承諾減少德國對大陸這個世界第二大經濟體的依賴。習近平則在五月通話時，呼籲梅爾茨深化合作，共同推動經濟全球化。

梅爾茨 王毅

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