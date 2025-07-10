快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅施壓下 李強喊話海外中企：陸能抵禦衝擊

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

面對關稅戰，大陸國務院總理李強在巴西出席金磚峰會期間向中資企業表示，大陸有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。他還對聯合國秘書長古特雷斯說，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。

美國總統川普陸續公布對各國的關稅稅率，美國商務部長盧特尼克表示，研擬八月初和中方展開新一輪高層貿易會談。在此之際，繼日前會見巴西總統魯拉，雙方達成共同抵制單邊主義共識後，李強於當地時間八日，在里約熱內盧出席了巴西中資企業座談會，並會見了聯合國秘書長古特雷斯。

李強表示，這些年，大陸企業「走出去」步伐加快、國際化經營能力增強，對國內經濟建設的重要性也在日益上升，政府將做好對企業的服務和保障，進一步加強各類經貿合作機制平台建設，為企業發展創造更好環境、提供更多便利。

李強說，當前國際經貿格局正在發生深刻變化，單邊主義、保護主義上升，各種貿易投資壁壘增多。但他強調，大陸經濟完全有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。

據大陸外交部，這場座談會有中國銀行、長城汽車、國家電網、金風科技、中糧集團、格力電器、大華技術、中天科技等中企當地負責人參加。

另，李強對古特雷斯表示，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。北京堅定維護聯合國在全球治理中的核心地位，願推動各方一道踐行真正的多邊主義，更好推進聯合國各項事業。

李強還提到，目前全球安全形勢嚴峻，大陸為推動熱點問題的政治解決作了大量勸和促談努力，將繼續支持聯合國為推動緊張局勢降溫發揮獨特作用。

川普 李強 關稅

延伸閱讀

美股早盤／等川普關稅開獎！三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

足球／川普頻現身體壇盛事 將出席世俱盃決賽

金磚國家會議結束 大陸總理李強抵埃及訪問

嚇到普亭？川普允增援烏武器 俄「最大規模空襲」射逾700無人機與飛彈

相關新聞

中美關係川普表態...將禁陸人買美國農地 陸外交部「這樣回應」

美國總統川普日前就中美關係表態稱，最近中美關係有所改善，大陸政府在貿易領域，一直對美進行一種公平的政策。大陸外交部發言人...

中共護衛艦用雷射瞄準德飛機？陸外交部：與中方了解完全不符

德國政府8日表示，中共軍方日前在紅海，用雷射照射1架參與歐盟紅海任務的德國偵察機，並稱這一行為危及德方人員安全，完全不可...

漢光41號演習登場 陸國台辦批：不堪一擊的「花架子」

國軍自9日開始進行漢光41號演習，參演人數為歷年之最，時間也延長到10天9夜，且將「中共2027攻台」作為想定，新增一些...

陸稱今年GDP規模574兆 成長率恐低於目標

大陸昨公布「十四五規劃」成績單，發改委表示二○二一至二○二四前四年，大陸經濟成長率平均達百分之五點五，在經受疫情、貿易霸...

川普關稅施壓下 李強喊話海外中企：陸能抵禦衝擊

面對關稅戰，大陸國務院總理李強在巴西出席金磚峰會期間向中資企業表示，大陸有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終...

陸六月CPI年增0.1% 5個月來首漲

大陸國家統計局昨公布，六月全國消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○．一，雖扭轉連續四個月的負成長，且優於市場預期的跌百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。