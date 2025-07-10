川普關稅施壓下 李強喊話海外中企：陸能抵禦衝擊

面對關稅戰，大陸國務院總理李強在巴西出席金磚峰會期間向中資企業表示，大陸有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。他還對聯合國秘書長古特雷斯說，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。

美國總統川普陸續公布對各國的關稅稅率，美國商務部長盧特尼克表示，研擬八月初和中方展開新一輪高層貿易會談。在此之際，繼日前會見巴西總統魯拉，雙方達成共同抵制單邊主義共識後，李強於當地時間八日，在里約熱內盧出席了巴西中資企業座談會，並會見了聯合國秘書長古特雷斯。

李強表示，這些年，大陸企業「走出去」步伐加快、國際化經營能力增強，對國內經濟建設的重要性也在日益上升，政府將做好對企業的服務和保障，進一步加強各類經貿合作機制平台建設，為企業發展創造更好環境、提供更多便利。

李強說，當前國際經貿格局正在發生深刻變化，單邊主義、保護主義上升，各種貿易投資壁壘增多。但他強調，大陸經濟完全有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。

據大陸外交部，這場座談會有中國銀行、長城汽車、國家電網、金風科技、中糧集團、格力電器、大華技術、中天科技等中企當地負責人參加。

另，李強對古特雷斯表示，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。北京堅定維護聯合國在全球治理中的核心地位，願推動各方一道踐行真正的多邊主義，更好推進聯合國各項事業。

李強還提到，目前全球安全形勢嚴峻，大陸為推動熱點問題的政治解決作了大量勸和促談努力，將繼續支持聯合國為推動緊張局勢降溫發揮獨特作用。