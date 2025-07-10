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陸六月CPI年增0.1% 5個月來首漲

聯合報／ 特派記者陳宥菘林宸誼／上海–台北報導
大陸國家統計局九日公布，六月ＣＰＩ年增率由上月下降轉為上漲百分之○．一，圖為當日北京市民在菜市場選購水果。（中新社）
大陸國家統計局九日公布，六月ＣＰＩ年增率由上月下降轉為上漲百分之○．一，圖為當日北京市民在菜市場選購水果。（中新社）

大陸國家統計局昨公布，六月全國消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○．一，雖扭轉連續四個月的負成長，且優於市場預期的跌百分之○．一，但仍處低位，顯示通縮陰霾未散；全國生產者物價指數（ＰＰＩ）年減百分之三．六，跌幅較前月擴大○．三個百分點，差於市場預期的跌百分之三．二，更創兩年來新低。

路透分析，大陸ＣＰＩ雖實現五個月來首漲，但漲幅很小，是受房地產市場長期低迷，加上美國總統川普對貿易夥伴徵收關稅的不利因素影響。而因面臨全球貿易戰的不確定性以及大陸國內需求低，工廠通縮進一步加深至近兩年來的最嚴重水準，這給政策制定者帶來推出更多支持措施的壓力。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，儘管大陸六月ＣＰＩ是回到正增長，但整個上半年仍是年減百分之○．一，所以只看累加的話，那其實從二月開始一直都還是年減百分之○．一，代表沒有太大改善。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，ＣＰＩ年比由降轉漲主要受工業消費品價格回升影響。數據顯示，六月工業消費品價格按年降幅由上月的百分之一收窄至百分之○．五，對ＣＰＩ的下拉影響比上月減少約○．一八個百分點。

凱投宏觀中國經濟學家黃子春認為，因為出口放緩，財政支持帶來的提振作用減弱，預計大陸今年晚些時候需求將會減弱。第一財經報導，銀河證券預估大陸下半年ＣＰＩ仍將在低檔，「內卷式」競爭將致物價回升乏力，ＰＰＩ持續低迷向ＣＰＩ傳導，供應過剩與需求增長乏力構成主要挑戰。

ＰＰＩ方面，董莉娟稱，受季減及對比基數變動影響，ＰＰＩ年減幅比上月擴大○．三個百分點。但隨著各項宏觀政策加力實施，部分產業供需關係有所改善，價格呈現回穩趨勢。

預測未來發展，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，後期大陸工業品價格走勢將主要取決於超常規逆週期調節政策的效果，其中房地產支持政策的影響最大。與此同時，接下來還要重點關注美國與其他國家關稅談判及中美經貿對話磋商的進展。

王青說，在物價水平持續偏低背景下，下半年推動物價水準合理回升會成為大陸宏觀政策重要目標，這也將為財政加力促消費擴投資及人行進一步降息打開空間。

CPI 貿易戰

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