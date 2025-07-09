漢光41號演習登場 陸國台辦批：不堪一擊的「花架子」

國軍自9日開始進行漢光41號演習，參演人數為歷年之最，時間也延長到10天9夜，且將「中共2027攻台」作為想定，新增一些演練內容，為此大陸國台辦發言人9日晚間批評稱，「不管民進黨當局如何裝腔作勢、窮兵黷武，都是不堪一擊的『花架子』」。

大陸國台辦發言人陳斌華9日晚間針對漢光41號演習相關內容，以「答記者問」形式做回應指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，為煽動兩岸對立對抗，一再浪費民脂民膏，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨戰車」，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，葬送台灣民眾安全福祉。

他強調「台獨是絕路，統一擋不住」。並表示「不管民進黨當局如何裝腔作勢、窮兵黷武，都是不堪一擊的『花架子』。無論民進黨當局搞多少『演練』，都改變不了『台獨』必然失敗的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。

此前在7月8日下午，大陸國防部新聞局副局長兼發言人蔣斌已針對漢光41號演習表示批評，他稱，「漢光演習不過是民進黨當局虛張聲勢、自欺欺人的把戲」，企圖將台灣老百姓綁上「台獨戰車」，為一黨之私害台毀台。

蔣斌還指，正告民進黨當局，妄圖「以武謀獨」死路一條。「無論怎麼演、用什麼武器，都抵擋不住解放軍的反獨利劍，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。