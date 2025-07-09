日本外相擬與王毅會談 協商水產品及日人被拘
日本外務大臣岩屋毅8日宣布，他將在9至12日訪問馬來西亞期間，擬與中國外交部長王毅會談，雙方已就此展開協調。據日媒報導，岩屋毅希望與王毅商談中國恢復日本水產品及牛肉進口，以及日本人在中國被拘和安全保障等議題。
東南亞國家協會（ASEAN）外長會議今天在吉隆坡登場，同時還將舉行東協與美國、中國、日本、俄羅斯、印度、歐盟等主要貿易夥伴的一連串會議。共同社8日深夜報導，岩屋毅8日宣布將出席上述相關會議，並於9至12日訪問馬來西亞。
報導引述多名相關人士說法，指岩屋毅在吉隆坡停留期間擬與王毅會談，日中雙方並已就此展開協調。
岩屋毅表示，日本與中國之間存在「安全保障」及「日本人被拘」等課題，重要的是「主張應當主張的事項」，並逐一減少懸而未決的課題。
報導指出，若能與王毅會談，岩屋毅希望針對中國6月間宣布有條件恢復日本水產品進口一事，進一步交換意見。同時，日本2001年爆發狂牛症後，中國即禁止進口日本牛肉，岩屋毅也可能就爭取日本牛肉恢復輸入中國與中方磋商。
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