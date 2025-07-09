快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

日本外相擬與王毅會談 協商水產品及日人被拘

中央社／ 台北9日電

日本外務大臣岩屋毅8日宣布，他將在9至12日訪問馬來西亞期間，擬與中國外交部長王毅會談，雙方已就此展開協調。據日媒報導，岩屋毅希望與王毅商談中國恢復日本水產品及牛肉進口，以及日本人在中國被拘和安全保障等議題。

東南亞國家協會（ASEAN）外長會議今天在吉隆坡登場，同時還將舉行東協與美國、中國、日本、俄羅斯、印度、歐盟等主要貿易夥伴的一連串會議。共同社8日深夜報導，岩屋毅8日宣布將出席上述相關會議，並於9至12日訪問馬來西亞。

報導引述多名相關人士說法，指岩屋毅在吉隆坡停留期間擬與王毅會談，日中雙方並已就此展開協調。

岩屋毅表示，日本與中國之間存在「安全保障」及「日本人被拘」等課題，重要的是「主張應當主張的事項」，並逐一減少懸而未決的課題。

報導指出，若能與王毅會談，岩屋毅希望針對中國6月間宣布有條件恢復日本水產品進口一事，進一步交換意見。同時，日本2001年爆發狂牛症後，中國即禁止進口日本牛肉，岩屋毅也可能就爭取日本牛肉恢復輸入中國與中方磋商。

日本 王毅 馬來西亞

延伸閱讀

難以超越的難題…王毅歐洲行 法媒稱未撫平中歐分歧

「公理何在」王毅批美悍然轟炸伊朗核設施 開惡例

王毅：中設稀土「快速通道」 保障歐企正常需求

馬克宏見王毅：歐中應做出策略性選擇，做可信賴夥伴 期待適時訪華

相關新聞

中共護衛艦用雷射瞄準德飛機？陸外交部：與中方了解完全不符

德國政府8日表示，中共軍方日前在紅海，用雷射照射1架參與歐盟紅海任務的德國偵察機，並稱這一行為危及德方人員安全，完全不可...

陸籍駭客在義大利落網！美國FBI、司法部證實「陸國安部主導」

路透近期報導稱，義大利司法部門透露，義國警方逮捕1名涉嫌參與大陸國安部指示的駭客行動，是針對新冠疫苗研發等敏感領域從事工...

金磚國家會議結束 大陸總理李強抵埃及訪問

中國國務院總理李強結束金磚國家領導人第17次會晤後，在當地時間9日上午抵達開羅國際機場，開始埃及正式訪問行程

中美關係川普表態...將禁陸人買美國農地 陸外交部「這樣回應」

美國總統川普日前就中美關係表態稱，最近中美關係有所改善，大陸政府在貿易領域，一直對美進行一種公平的政策。大陸外交部發言人...

中國被控供俄軍無人機零件 烏克蘭制裁中企 歐盟嚴厲批評

俄烏戰爭至今未見結束跡象，烏克蘭國防部情報總局8日表示，俄羅斯製自殺式無人機內部所使用的電子零件中，有約60%至65%來...

開車睡覺？ 余承東坦承看手機：平生首次進公安局…自首

今年5月，有網友發現，華為常務董事余承東駕駛問界M8行駛時疑似「開車睡覺」，引發熱議。余承東8日在2025享界用戶星享之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。