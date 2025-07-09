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金磚國家會議結束 大陸總理李強抵埃及訪問

中央社／ 上海9日電
中國國務院總理李強結束金磚國家領導人第17次會晤後，在當地時間9日上午抵達開羅國際機場，開始埃及正式訪問行程。（路透）
中國國務院總理李強結束金磚國家領導人第17次會晤後，在當地時間9日上午抵達開羅國際機場，開始埃及正式訪問行程。（路透）

中國國務院總理李強結束金磚國家領導人第17次會晤後，在當地時間9日上午抵達開羅國際機場，開始埃及正式訪問行程。

李強結束金磚國家領導人第17次會晤後轉赴埃及。中國外交部9日下午發布消息指出，李強應埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）邀請，在當地時間9日上午抵達開羅國際機場，馬德布利率政府高級官員到機場迎接。

李強表示，中國、埃及同為文明古國，建交近70年來，兩國始終是相互支持的親密朋友、命運與共的戰略夥伴。在中國國家主席習近平與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的戰略引領下，中埃關係蓬勃發展。

李強提到，去年兩國元首兩度會晤，在推動構建面向新時代的中埃命運共同體達成重要共識，中埃關係發展迎來新契機。當前世界百年變局加速演進、各類挑戰層出不窮，中國和埃及做為全球南方重要成員，應當進一步加強戰略協作，維護共同利益，共促和平繁榮。

李強指出，中國願與埃及一起努力，在兩國元首戰略引領下，推動雙方各領域合作持續走深、走實，不斷地豐富中埃全面戰略夥伴關係內涵，為促進各自發展和民族振興增添強大動力，為地區和世界的和平穩定貢獻積極力量。

埃及 李強 關係

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