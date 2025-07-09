中共護衛艦用雷射瞄準德飛機？陸外交部：與中方了解完全不符

德國政府8日表示，中共軍方日前在紅海，用雷射照射1架參與歐盟紅海任務的德國偵察機，並稱這一行為危及德方人員安全，完全不可接受，德國已召見陸駐德大使並提出嚴正抗議。大陸外交部發言人毛寧9日表示，德方所稱資訊，與中方了解的事實完全不符。雙方應及時加強溝通，避免誤解誤判。

毛寧表示，經向有關部門了解，德方所稱資訊與中方了解的事實完全不符。大陸海軍在亞丁灣索馬里海域實施護航行動，履行大國責任，為維護國際航道安全作出貢獻，也同德方和歐方保持著良好的溝通，雙方應當本著實事求是的態度，及時加強溝通，避免誤解誤判。

德國「明鏡線上」報導，被瞄準的德國偵察機是專為紅海行動所包租，常駐在東非國家吉布地。該飛機由民航飛行員駕駛，可搭載4名聯邦國防軍軍人。

這架飛機在接近1艘中共護衛艦時被雷射照射。與往常不同，大陸艦艇船員事先並未透過緊急呼叫頻率與飛行員取得聯繫。

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCS Probing Initiative），連續2天在社媒X平台發文質疑該事真實性。8日深夜第1篇推文表示，「涉事大陸軍艦是哪艘？德方能否提供軍艦型號甚至名稱？據我們所知，近期紅海並無大陸海軍軍艦活動。」該智庫暗示德方指控缺乏證據，可能誇大事件以製造話題。

9日的第2篇推文，進一步要求德國公開事件具體時間與座標，稱「為澄清事實，應公布詳細資訊，否則有炒作嫌疑。畢竟情報、監視與偵察（ISR）飛機的機動性與態勢感知能力優於軍艦，大陸也無理由主動挑釁。」

中國大陸在紅海實施保護各國商船免受海盜襲擊的行動。自2008年起，大陸海軍在亞丁灣和索馬利亞海域執行護航任務。2017年大陸在吉布地正式設立「保障基地」，被視為中共海軍首個海外軍事基地。