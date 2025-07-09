快訊

雨彈擴大！氣象署17時緊急啟動 大規模劇烈豪雨加強作業

中職／IG限動宣傳大罷免 桃猿聲明：操作失誤將加強管理

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

漢翔等8台灣企業遭陸出口管制 陸委會批：將經貿措施武器化

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會認為，中共再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絶不接受。本報資料照片
陸委會認為，中共再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絶不接受。本報資料照片

大陸商務部9日公告，將漢翔航空、中科院、台船等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，國台辦更稱，分裂國家必遭嚴懲。陸委會對此回應，中共再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

陸委會9日下午表示，面對中共對台武力威脅日增，基於強化國家安全與韌性，發展軍工產業，打造國防產業自主能量與量能，是政府的既定政策，此一政策不會改變。

陸委會說，中共不斷軍事擴張，及運用各種威脅與襲擾，對台複合性施壓，企圖片面改變台海現狀，才是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」。政府堅持「備戰才能止戰」的原則，持續加強國防實力，是為了台海維持現狀，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「倚外謀獨」、「倚武謀獨」。

陸委會認為，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台進行複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

9日稍早，大陸國台辦發言人陳斌華表示，大陸商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。「這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對『台獨』分裂勢力一再進行謀『獨』挑釁的嚴正警告。我們對此表示強烈支持。」

陳斌華還強調，台獨是絕路，助獨是邪路。甘當台獨分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，「必遭依法嚴懲」。

中共 台海 陸委會

延伸閱讀

遭列中國出口管制清單 漢翔：對民用業務確實有影響

歷經823砲戰、台海保衛戰 三重陳和國獲新北模範父親

漢翔上半年百億民機訂單 今年起陸續挹注營收

陸啟用M503銜接W121航線 陸委會批升高區域情勢

相關新聞

智元機器人擬收購台資企業上緯新材63%股份 否認借殼上市

智元機器人以人民幣21億元（新台幣86.1億元）收購台資企業、在上交所科創板上市的上緯新材63.62%股份，成為絕對控股...

陸國家發改委：2025年大陸GDP規模 預計574兆

大陸國家發展改革委主任鄭柵潔9日表示，2025年大陸GDP規模預計在人民幣140兆元（約新台幣574兆元）左右。

漢翔等8台灣企業遭陸出口管制 陸委會批：將經貿措施武器化

大陸商務部9日公告，將漢翔航空、中科院、台船等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，國台辦更稱，分裂國家必遭嚴懲...

華為余承東回應開車睡覺質疑：當時低頭看手機 已交罰款兼扣分

今年5月底，有網友拍攝到華為常務董事余承東駕駛問界M8時疑似開車睡覺。

周杰倫入駐抖音「0作品卻已破百萬粉絲」！概念股一度漲逾100%

周杰倫9日入駐抖音平台，名稱為「周同學」，認證身分為歌手，頭像是他的玩偶形象。該帳戶公開不到15分鐘漲粉5萬。截至9日1...

L'Oréal歐萊雅香港分部併內地裁逾200人 員工：賺錢都裁員

法國美妝集團L'Oréal歐萊雅香港分部6月底向員工公布，將與內地分部合併，傳出大幅裁員，逾200名員工受影響，另有少數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。