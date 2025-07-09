快訊

經典賽售票時間出爐！C組分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

聽新聞
0:00 / 0:00

陸籍駭客在義大利落網！美國FBI、司法部證實「陸國安部主導」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
義大利警方近日逮捕一名33歲的陸籍男子，指該男因涉嫌從事工業間諜活動，針對包括新冠疫苗研發在內的項目進行商業間諜活動而被FBI通緝（示意圖）。路透
義大利警方近日逮捕一名33歲的陸籍男子，指該男因涉嫌從事工業間諜活動，針對包括新冠疫苗研發在內的項目進行商業間諜活動而被FBI通緝（示意圖）。路透

路透近期報導稱，義大利司法部門透露，義國警方逮捕1名涉嫌參與大陸國安部指示的駭客行動，是針對新冠疫苗研發等敏感領域從事工業間諜的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei）。美國司法部與FBI於當地時間8日證實，該陸男因涉嫌2020至2021年間的多起網路攻擊事件被美方通緝，7月3日在米蘭機場被捕。美方指，徐澤偉涉嫌入侵美國科研機構與企業電腦系統，竊取關鍵資料，將面臨引渡程序。

美國司法部於當地時間8日在網站發布新聞稿稱，應美方要求，33歲的中國籍駭客徐澤偉已於3日在米蘭被捕，並正面臨引渡至美國的法律程序。美國德州南區聯邦法院當日揭露的起訴書指，徐與另一名44歲的中國籍共犯張宇（Zhang Yu、仍在逃）涉嫌於2020至2021年間執行多起重大網路入侵行動，包括竊取新冠疫情研究資料及發動名為「HAFNIUM」的大規模駭客攻擊。

據起訴書，徐澤偉受大陸國安部上海市安全局指示，並以其任職公司Powerock Network Co. Ltd.為平台，針對美國多所大學、研究機構、律師事務所與政府相關單位進行駭客行動。徐男在2020年疫情初，即成功入侵德州某研究大學，竊取病毒學家與免疫學家的電子郵件內容。

隨後在2021年，徐澤偉與其團隊發動名為「HAFNIUM」的攻擊，利用微軟Exchange Server的漏洞，駭入全球數萬台系統，美國至少有逾1.27萬家機構受害。FBI指，該行動為中國政府所指示，意圖竊取敏感技術與政策資料，搜尋關鍵字包括「中國線人」、「國安部」與「香港」。

美方指控徐澤偉涉及9項罪名，包括電信詐欺、非法入侵電腦、身分盜用等，最高刑期合計數十年。美國司法部強調，此案凸顯中國藉由外包公司構建國家級駭客網絡，對全球資安構成嚴重威脅。

同時，FBI休士頓分局亦於同日發文表示，徐澤偉在新冠疫情初期效力於中國國家安全部，針對美國境內從事疫苗研發工作的醫生與科學家發動網路攻擊，是首批被FBI成功緝捕的中國國安部駭客之一。這次逮捕是由FBI休士頓分局主導，歷時5年、且跨越多個國家的複雜網路調查所取得的重大突破。

FBI休士頓分局於文中稱，中國政府為竊取美國的技術與敏感資訊不擇手段，罔顧廉恥，亦無視國際法律的基本準則。他們唯一懊悔的，不過是其非法行為被揭穿、公之於眾。

此外，該分局還在文中向中國國家安全部嚴正聲明，「你們的罪行已無所遁形。國際社會已看清你們的本質：你們是個不惜踐踏一切規則、法律與道德，肆意竊取美國資源的政府。你們仍執迷不悟，繼續實施惡意網路攻擊，必將面臨嚴峻後果。」

網路攻擊 美國 駭客

延伸閱讀

富達：關稅政策壓力減輕 美國獨強觀點仍備受挑戰

美國財政部長下週擬訪日本 出席世博會活動

駭美疫苗機密遭FBI通緝？陸男米蘭機場被捕

土城凶殺案凶嫌謝姓男子彰化落網 妻與小姨子宣告不治

相關新聞

陸將漢翔、中科院等8家台灣實體納出口管控 國台辦：分裂國家必遭嚴懲

大陸商務部9日公告將漢翔航空等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，大陸國台辦表示賴清德上台以來，頑固堅持台獨立...

陸籍駭客在義大利落網！美國FBI、司法部證實「陸國安部主導」

路透近期報導稱，義大利司法部門透露，義國警方逮捕1名涉嫌參與大陸國安部指示的駭客行動，是針對新冠疫苗研發等敏感領域從事工...

台8軍工企業被陸限制出口 不影響公務合約但衝擊民間業務

中國大陸商務部今點名漢翔等八家台灣廠商列出口管制管控，禁止出口軍民兩用物項（同時具備軍民用途者）。相關業者指出，若改用大...

中國被控供俄軍無人機零件 烏克蘭制裁中企 歐盟嚴厲批評

俄烏戰爭至今未見結束跡象，烏克蘭國防部情報總局8日表示，俄羅斯製自殺式無人機內部所使用的電子零件中，有約60%至65%來...

澳洲總理本周訪中 港媒：或提收回達爾文港經營權

中國外交部昨宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將於12日至18日對中國進行...

習近平考察山西 推動光電、氫能等新型能源

中國國家主席習近平近日在山西考察時強調，山西要推動資源型經濟轉型發展，為中國式現代化貢獻力量，強調傳統製造業是實體經濟的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。