陸籍駭客在義大利落網！美國FBI、司法部證實「陸國安部主導」

路透近期報導稱，義大利司法部門透露，義國警方逮捕1名涉嫌參與大陸國安部指示的駭客行動，是針對新冠疫苗研發等敏感領域從事工業間諜的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei）。美國司法部與FBI於當地時間8日證實，該陸男因涉嫌2020至2021年間的多起網路攻擊事件被美方通緝，7月3日在米蘭機場被捕。美方指，徐澤偉涉嫌入侵美國科研機構與企業電腦系統，竊取關鍵資料，將面臨引渡程序。

美國司法部於當地時間8日在網站發布新聞稿稱，應美方要求，33歲的中國籍駭客徐澤偉已於3日在米蘭被捕，並正面臨引渡至美國的法律程序。美國德州南區聯邦法院當日揭露的起訴書指，徐與另一名44歲的中國籍共犯張宇（Zhang Yu、仍在逃）涉嫌於2020至2021年間執行多起重大網路入侵行動，包括竊取新冠疫情研究資料及發動名為「HAFNIUM」的大規模駭客攻擊。

據起訴書，徐澤偉受大陸國安部上海市安全局指示，並以其任職公司Powerock Network Co. Ltd.為平台，針對美國多所大學、研究機構、律師事務所與政府相關單位進行駭客行動。徐男在2020年疫情初，即成功入侵德州某研究大學，竊取病毒學家與免疫學家的電子郵件內容。

隨後在2021年，徐澤偉與其團隊發動名為「HAFNIUM」的攻擊，利用微軟Exchange Server的漏洞，駭入全球數萬台系統，美國至少有逾1.27萬家機構受害。FBI指，該行動為中國政府所指示，意圖竊取敏感技術與政策資料，搜尋關鍵字包括「中國線人」、「國安部」與「香港」。

美方指控徐澤偉涉及9項罪名，包括電信詐欺、非法入侵電腦、身分盜用等，最高刑期合計數十年。美國司法部強調，此案凸顯中國藉由外包公司構建國家級駭客網絡，對全球資安構成嚴重威脅。

同時，FBI休士頓分局亦於同日發文表示，徐澤偉在新冠疫情初期效力於中國國家安全部，針對美國境內從事疫苗研發工作的醫生與科學家發動網路攻擊，是首批被FBI成功緝捕的中國國安部駭客之一。這次逮捕是由FBI休士頓分局主導，歷時5年、且跨越多個國家的複雜網路調查所取得的重大突破。

FBI休士頓分局於文中稱，中國政府為竊取美國的技術與敏感資訊不擇手段，罔顧廉恥，亦無視國際法律的基本準則。他們唯一懊悔的，不過是其非法行為被揭穿、公之於眾。

此外，該分局還在文中向中國國家安全部嚴正聲明，「你們的罪行已無所遁形。國際社會已看清你們的本質：你們是個不惜踐踏一切規則、法律與道德，肆意竊取美國資源的政府。你們仍執迷不悟，繼續實施惡意網路攻擊，必將面臨嚴峻後果。」