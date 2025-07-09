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習近平與玻利維亞總統阿爾斯 就建交40周年互致賀電

聯合報／ 大陸中心／即時報導
去年11月19日，大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席G20領導人峰會期間，會見玻利維亞總統阿爾斯。（新華社）
去年11月19日，大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席G20領導人峰會期間，會見玻利維亞總統阿爾斯。（新華社）

新華社報導，9日，大陸國家主席習近平玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）互致賀電，慶祝兩國建交40周年。

習近平指，中國和玻利維亞是好朋友、好兄弟。建交40年來，中玻關係歷經國際風雲變幻的考驗，始終保持良好發展勢頭。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，「高質量共建『一帶一路』合作成果豐碩，人民友誼更加深入人心。」

習近平表示，去年11月自己與阿爾斯在G20（20國集團）領導人里約熱內盧峰會期間舉行富有成果的會晤。「我高度重視中玻關系發展，願同總統先生一道努力，不斷賡續傳統友誼，引領中玻戰略伙伴關係再上新台階，更好造福兩國人民。」

阿爾斯表示，40年來，玻中兩國在相互尊重、友好合作基礎上建立了牢固的雙邊關係。「玻方高度評價中方在基礎設施、技術、能源、衛生等領域提供的支持和幫助，讚賞中國在團結全球南方，促進拉中合作，建立更加公正、平等、包容的國際秩序方面發揮的領導作用，願繼續深化兩國人民的兄弟情誼。」

玻利維亞 習近平 關係

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