快訊

經典賽售票時間出爐！C組分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

聽新聞
0:00 / 0:00

台8軍工企業被陸限制出口 不影響公務合約但衝擊民間業務

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
政府近年的公部門採購，都會明訂不得使用大陸製零附件。圖為台灣承造的國造潛艦原型艦海鯤號。記者劉學聖／攝影
政府近年的公部門採購，都會明訂不得使用大陸製零附件。圖為台灣承造的國造潛艦原型艦海鯤號。記者劉學聖／攝影

中國大陸商務部今點名漢翔等八家台灣廠商列出口管制管控，禁止出口軍民兩用物項（同時具備軍民用途者）。相關業者指出，若改用非大陸製基礎零附件，成本不免會提高，但政府部門的採購合約都明確規定「非紅」，廠商都已找到其他的供應鏈；但這些廠商的民間業務，也不再能以「貼牌」方式當自家產品，自然會影響成本。

中國大陸商務部今天宣布，依據「中華人民共和國出口管制法」和「中華人民共和國兩用物項出口管制條例」等規定為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將八家台灣地區廠商列入出口管制管控名單，禁止出口兩用物項（同時具備軍民用途者），包括中科院、漢翔航空工業、台灣國際造船、中信造船、龍德造船、經緯航太、仲碩科技、攻衛股份有限公司等。

上述企業中，漢翔為航空器製造，台船、中信、龍德是造船業三大巨頭，經緯、仲碩生產無人機，攻衛則生產抗彈防護裝具。

對此，相關業者指出，大陸製造的一些基礎零附件，的確在價格上具備優勢，如果改用台灣或其他國家產品，成本不免會提高。但以近年政府部門的採購合約，都明確規定「非紅」，如使用大陸零組件就是違約，因此廠商都已找到其他的供應鏈。但這些廠商仍可能有民間業務，例如承造商船等，如果被大陸方面禁止使用零附件，自然會影響成本。另外，廠商也不再能以「貼牌」方式，進口大陸產品或半成品，經過簡單加工組裝後，就當成台灣製造的自家產品。

供應鏈 大陸商務部

延伸閱讀

漢翔上半年百億民機訂單 今年起陸續挹注營收

漢翔總座 曹進平接任

防稀土商業機密泄露 陸商務部據報要求相關專家交護照

漢翔手握500億元訂單

相關新聞

陸將漢翔、中科院等8家台灣實體納出口管控 國台辦：分裂國家必遭嚴懲

大陸商務部9日公告將漢翔航空等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，大陸國台辦表示賴清德上台以來，頑固堅持台獨立...

陸籍駭客在義大利落網！美國FBI、司法部證實「陸國安部主導」

路透近期報導稱，義大利司法部門透露，義國警方逮捕1名涉嫌參與大陸國安部指示的駭客行動，是針對新冠疫苗研發等敏感領域從事工...

台8軍工企業被陸限制出口 不影響公務合約但衝擊民間業務

中國大陸商務部今點名漢翔等八家台灣廠商列出口管制管控，禁止出口軍民兩用物項（同時具備軍民用途者）。相關業者指出，若改用大...

中國被控供俄軍無人機零件 烏克蘭制裁中企 歐盟嚴厲批評

俄烏戰爭至今未見結束跡象，烏克蘭國防部情報總局8日表示，俄羅斯製自殺式無人機內部所使用的電子零件中，有約60%至65%來...

澳洲總理本周訪中 港媒：或提收回達爾文港經營權

中國外交部昨宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將於12日至18日對中國進行...

習近平考察山西 推動光電、氫能等新型能源

中國國家主席習近平近日在山西考察時強調，山西要推動資源型經濟轉型發展，為中國式現代化貢獻力量，強調傳統製造業是實體經濟的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。