陸將漢翔等8家台灣實體納出口管控 學者：我應加快發展「非紅供應鏈」

大陸商務部9日公告將漢翔航空等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑建議，台廠得要加快發展非紅供應鏈。

根據大陸商務部9日公布的出口管制管控名單中，包括漢翔航空工業、經緯航太科技、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船工業、攻衛股份。

而大陸「兩用物項出口管制條例」規定，「兩用物項」指的是同時具備民用與軍事用途，或能提升軍事能力的貨物、技術與服務。而被列為名單的8家企業，多涉及軍事及兩用技術，而大陸將稀土、石墨稀及相關物項視為具軍事用途，因此成為出口管制重點。

林穎佑指出，若台灣軍工業、造船業所需的稀土來自於大陸，遲早都得會面臨限制，廠商必須及早發展非紅供應鏈因應。

至於大陸國台辦發言人陳彬華認為大陸商務部的出口管制名單，是對「台獨」分裂勢力一再進行謀「獨」挑釁的嚴正警告，並表達強烈支持。林穎佑認為，國台辦此舉是對賴清德總統「團結國家十講」的「文攻」反制。