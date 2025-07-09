中美關係惡化 港警沒參加美國主辦世警會

兩年一度的「世警會」日前在美國舉行，據報導，受中美關係惡化等因素影響，香港紀律（執法）部隊包括警方和消防處等沒有派人參加。

明報今天刊登的報導指出，世界警察及消防運動會（世警會）前年在加拿大舉行時，香港紀律部隊有派人參加，但今年世警會在美舉行且已於當地時間6日結束，賽事卻未見香港官方代表。

據指出，本屆世警會在美國南部阿拉巴馬州伯明罕舉行，大會公布有超過70個國家和地區的8500名選手參與，而大會兩年前曾表示，期待見到香港紀律部隊參加。

報導指出，香港警方、消防處、懲教署、海關及入境事務處都沒有派人參加本屆世警會，考慮之一是中美交惡，為審慎起見，決定不參加；另一考慮因素是世警會由6月28日至7月6日舉行，期間香港是「七一慶祝回歸」，警力需求大。

兩年前世警會在加拿大舉行時，距離香港「反送中」運動結束不久，參加的香港紀律部隊人員遇上當地港人示威，政務司司長陳國基批評示威行為將國際盛事政治化及污名化，形容有「亂港勢力」死心不息。