中美關係惡化 港警沒參加美國主辦世警會
兩年一度的「世警會」日前在美國舉行，據報導，受中美關係惡化等因素影響，香港紀律（執法）部隊包括警方和消防處等沒有派人參加。
明報今天刊登的報導指出，世界警察及消防運動會（世警會）前年在加拿大舉行時，香港紀律部隊有派人參加，但今年世警會在美舉行且已於當地時間6日結束，賽事卻未見香港官方代表。
據指出，本屆世警會在美國南部阿拉巴馬州伯明罕舉行，大會公布有超過70個國家和地區的8500名選手參與，而大會兩年前曾表示，期待見到香港紀律部隊參加。
報導指出，香港警方、消防處、懲教署、海關及入境事務處都沒有派人參加本屆世警會，考慮之一是中美交惡，為審慎起見，決定不參加；另一考慮因素是世警會由6月28日至7月6日舉行，期間香港是「七一慶祝回歸」，警力需求大。
兩年前世警會在加拿大舉行時，距離香港「反送中」運動結束不久，參加的香港紀律部隊人員遇上當地港人示威，政務司司長陳國基批評示威行為將國際盛事政治化及污名化，形容有「亂港勢力」死心不息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言