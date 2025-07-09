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兩岸青年發展論壇11日開幕 洪秀柱將連續8年出席

中央社／ 台北9日電

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天宣布，第8屆「海峽兩岸青年發展論壇」11日在浙江舉行開幕式。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將連續第8年應邀出席論壇。

陳斌華9日以書面表示，第8屆海峽兩岸青年發展論壇將於7月10日至15日在浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，11日上午在杭州舉辦論壇開幕式暨浙台青年交流季啟動儀式。

他表示，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會

董事長洪秀柱將應邀出席論壇。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約1000人將參加論壇有關活動。

公開資料顯示，「海峽兩岸青年發展論壇」是由國台辦下屬的海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會，和中華青雁和平教育基金會於2018年起共同舉辦。

洪秀柱自第一屆起每年都出席該論壇。按照慣例，國台辦主任宋濤也將出席並致詞。

國台辦 洪秀柱 青年

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