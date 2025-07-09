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陸將漢翔、中科院等8家台灣實體納出口管控 國台辦：分裂國家必遭嚴懲

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華9日表示支持大陸商務部納入8家台灣實體為兩用物資出口管制名單。圖為陳斌華2025年5月28日主持例行記者會。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華9日表示支持大陸商務部納入8家台灣實體為兩用物資出口管制名單。圖為陳斌華2025年5月28日主持例行記者會。（記者陳政錄／攝影）

大陸商務部9日公告將漢翔航空等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，大陸國台辦表示賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場大肆宣揚分裂謬論，部分台灣地區實體參與其中，「助紂為虐」，強調支持大陸商務部的作法，並警告參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，「必遭依法嚴懲」。

大陸國台辦發言人陳斌華9日指出，賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，「部分台灣地區實體參與其中，助紂為虐」。

陳斌華指出，大陸商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。「這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對『台獨』分裂勢力一再進行謀『獨』挑釁的嚴正警告。我們對此表示強烈支持」。

陳斌華最後強調，台獨是絕路，助獨是邪路。甘當台獨分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，「必遭依法嚴懲」。

大陸商務部安全管制局9日公告，根據大陸《出口管制法》和《兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，「為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體列入出口管制管控名單」，採取措施包含：禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

名單內企業與機構包含漢翔航空工業股份有限公司（Aerospace Industrial Development Corp.）、經緯航太科技公司（GEOSAT Aerospace & Technology Inc.）、中山科學研究院（National Chung-Shan Institute of Science & Technology）、仲碩科技股份有限公司（JC Technology Inc.）、國際造船股份有限公司（CSBC Corporation,Taiwan）、中信造船股份有限公司（Jong Shyn Shipbuilding Co.,Ltd）、 龍德造船工業股份有限公司（Lungteh Shipbuilding Co.,Ltd）、攻衛股份有限公司（Gong Wei Co.,Ltd）。

台獨 大陸商務部 陳斌華

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