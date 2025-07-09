聽新聞
0:00 / 0:00
陸懲「侮辱英烈」 網友踩紅線判關9個月
大陸官方近期積極營造抗戰勝利八十年紀念活動氛圍，官方七日公布六起「侮辱英烈案」，有網友因為「侮辱先烈」，遭判刑九個月；而對於美國參戰是否是二戰勝利的決定性原因，中共最高史學機構旗下刊物則發文否認，且強調「美英對法西斯主義侵略擴張還負有責任」。
大陸公安部網安部門於七日公布了六起「侮辱英烈案」，其中網民王某玉為博取大眾眼球、吸引流量，在網路平台上多次發布侮辱、誹謗貶低英雄先烈的不當內容，因侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，被判處有期徒刑九個月。其餘五個案例都因「嚴重貶低中國人民抗日戰爭的偉大犧牲與歷史功績」、「辱罵革命先烈」，被祭以行政處罰。
此外，中國歷史研究院旗下刊物「歷史評論」近日刊登「編讀答問」，回應美國參戰是二戰勝利的決定性原因嗎？署名特約評論員的文章不同意上述看法，並稱「中國共產黨領導的敵後戰場，把淪陷區變為抗日前線，打破日軍『以戰養戰』企圖，迫使其向東南亞地區尋求戰爭資源，與英美的矛盾日漸激化，推動國際局勢向有利於反法西斯陣營的方向發展」。
文章指美國不僅加入反法西斯陣營的時間比較晚，而且美英對法西斯主義侵略擴張還負有責任，日軍偷襲珍珠港前美國一直在向日本出口戰略物資，變相資助日本侵華。「更為惡劣的是，英美多次向國民政府施壓，企圖犧牲中國利益達成對日妥協，維護它們在遠東的利益」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言