陸懲「侮辱英烈」 網友踩紅線判關9個月

大陸官方近期積極營造抗戰勝利八十年紀念活動氛圍，官方七日公布六起「侮辱英烈案」，有網友因為「侮辱先烈」，遭判刑九個月；而對於美國參戰是否是二戰勝利的決定性原因，中共最高史學機構旗下刊物則發文否認，且強調「美英對法西斯主義侵略擴張還負有責任」。

大陸公安部網安部門於七日公布了六起「侮辱英烈案」，其中網民王某玉為博取大眾眼球、吸引流量，在網路平台上多次發布侮辱、誹謗貶低英雄先烈的不當內容，因侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，被判處有期徒刑九個月。其餘五個案例都因「嚴重貶低中國人民抗日戰爭的偉大犧牲與歷史功績」、「辱罵革命先烈」，被祭以行政處罰。

此外，中國歷史研究院旗下刊物「歷史評論」近日刊登「編讀答問」，回應美國參戰是二戰勝利的決定性原因嗎？署名特約評論員的文章不同意上述看法，並稱「中國共產黨領導的敵後戰場，把淪陷區變為抗日前線，打破日軍『以戰養戰』企圖，迫使其向東南亞地區尋求戰爭資源，與英美的矛盾日漸激化，推動國際局勢向有利於反法西斯陣營的方向發展」。

文章指美國不僅加入反法西斯陣營的時間比較晚，而且美英對法西斯主義侵略擴張還負有責任，日軍偷襲珍珠港前美國一直在向日本出口戰略物資，變相資助日本侵華。「更為惡劣的是，英美多次向國民政府施壓，企圖犧牲中國利益達成對日妥協，維護它們在遠東的利益」。