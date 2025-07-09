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港府要緊縮探監規則 法界憂政治犯處境

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導

根據香港政府新聞公報，港府以國安為由將修改監獄規則，緊縮探監規定。香港保安局長鄧炳強表示，回顧二○一九年，當時有不少所謂「探監師」為了繼續燃燒一些囚犯對政府的仇恨、不滿而去探監，他們濫用朋友的身分。這次法例改善後，探監將看是否切合維護國安等五大「特定目的」。

路透指出，法律界與人權團體表達關注，認為此舉可能使政治犯更加孤立。監獄權益倡導組織「Waiting Bird」指出，新措施將「進一步切斷政治犯的支持，削弱他們為正義與人權奮鬥的意志」。

鄧炳強七日出席立法會保安事務委員會會議後表示，維護國安只有進行時，沒有完成時。據相關規定，政府有責任持續完善維護國安的法律體系。香港現行監獄規則已超過七○年，基於國安考慮，需檢視規則是否需更新。這次法例修訂主要將體現在三方面：一、要強化懲教署整體執法效能；二、加入維護國安的考慮元素；三、令監獄規則更合時宜。

鄧炳強說，為達致上述目的，建議就監獄規則的相關條文明確賦予懲教署可基於「特定目的」，因應不同的情況對相關安排施加有需要的限制、條件或禁止。

特定目的包括以下五項：維護國安；防止罪行發生；令在囚人士改過自新；保障任何個人的人身安全；維持監獄的保安、秩序及紀律。

他還稱，現行監獄規則還允許「指名人士」，包括區議員、立法會議員或行政會議成員和太平紳士等，可有公務探訪，但隨著區議員角色改變，加上二○一九年時發現，很多人濫用區議員身分，這次修法也會將區議會議員從「指名人士」名單剔除。

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