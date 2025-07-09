王毅明赴東協外長會將見魯比歐？陸方「無可奉告」

大陸外交部昨宣布，外長王毅將出席十日至十一日在馬來西亞吉隆坡舉行的中國—東協外長會、東協與中日韓外長會、東亞峰會外長會等系列會議。外界關注，王毅屆時是否會與同樣訪問馬國的美國務卿魯比歐首次會見。

綜合外電報導，魯比歐今年一月就職後，僅在一月廿四日與王毅通過電話。兩人當時在通話中針對台灣問題交鋒，魯比歐表示「嚴重關切」北京對台脅迫行為；王毅則說，希望魯比歐「好自為之」。

法新社報導，魯比歐於八日啟程到馬來西亞，參與東協外長會議，屆時還將與俄羅斯外長拉夫羅夫、王毅會面。

美國務院發言人布魯斯七日發聲明說，這是魯比歐就任後的首次亞洲行，將重點重申美國致力於推進自由、開放和安全的印太地區的承諾。

大陸外交部發言人毛寧昨指，王毅將出席系列外長會，並稱國際情勢變亂交織，單邊主義、保護主義盛行，為東亞合作帶來前所未有的挑戰。中方期待透過系列外長會凝聚共識，聚焦發展與合作。對於王毅是否會在東協外長會與魯比歐會面，她稱「無可提供的訊息」。

另針對魯比歐日前在美國務院網站和個人社群平台發表聲明，祝賀十四世達賴九十歲生日，毛寧回應，西藏事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。十四世達賴並不是單純的宗教人士，而是披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。其與所謂「西藏流亡政府」根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。

毛寧說，中方敦促美方充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，認清達賴集團反華分裂本質，恪守在涉藏問題上所做承諾，停止插手涉藏問題。