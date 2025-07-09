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澳總理本周訪陸 找習近平談經濟

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
澳洲總理艾班尼斯（右）將於十二日至十八日訪問大陸，並將會晤大陸國家主席習近平（左）。圖為去年兩人在巴西G20峰會互動。路透
澳洲總理艾班尼斯（右）將於十二日至十八日訪問大陸，並將會晤大陸國家主席習近平（左）。圖為去年兩人在巴西G20峰會互動。路透

大陸外交部昨宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理艾班尼斯將於十二日至十八日對大陸進行正式訪問。艾班尼斯早前證實表示，他將訪問北京、上海和成都，希望加強兩國在人工智慧、綠色能源和數位經濟領域的合作。艾班尼斯此行也將與大陸國家主席習近平舉行會晤。

這將是艾班尼斯第二次訪問大陸，他甫於五月連任總理。他第一次訪陸是在二○二三年十一月，打破兩國七年來凍結的外交關係。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，艾班尼斯此訪正值中澳全面戰略夥伴關係開啟第二個十年。在兩國領導人的引領和雙方共同努力下，中澳關係不斷改善發展。中方願同澳方一道，以此訪為契機，加強溝通，增進互信，拓展務實合作，推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導稱，艾班尼斯此行將與習近平舉行第四次會晤，二人上一次會晤是在去年十一月巴西里約熱內盧Ｇ20峰會期間。艾班尼斯八日表示，此次訪陸將重點放在擴大經濟關係上，強調他希望為澳洲創造新的就業機會。他也提到，訪陸首站將到訪四川省會成都。

港媒南華早報報導，艾班尼斯與習近平除將討論兩國貿易等常規議題外，還將涉及澳洲北部達爾文港租給陸企九十九年的爭議。艾班尼斯曾在四月澳洲大選期間公開表示，他將以澳洲國家利益為由，要求大陸經營者讓售達爾文港經營權。

大陸駐澳洲大使肖千七日在澳洲報章撰文稱，大陸願意以更開放的態度和更高的標準審查中澳自由貿易協定，探索人工智慧、數位經濟的合作。當被問到澳洲是否會考慮將對大陸自貿協定擴展到人工智慧領域時，艾班尼斯僅表示，「我們（澳洲）會決定我們的政策」。

澳洲 習近平 艾班尼斯

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