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何時動手？陸學者曝中共這策略很高明 「兩岸統一沒時間表更恐怖」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國戰略界推測，大陸可能在2027年動手解決台灣問題。圖為2022年8月中共東部戰區空軍在台灣周邊空域舉行軍演。圖／新華社
美國戰略界推測，大陸可能在2027年動手解決台灣問題。圖為2022年8月中共東部戰區空軍在台灣周邊空域舉行軍演。圖／新華社

美國戰略界推測，大陸可能在2027年動手解決台灣問題，少數觀點則是認為是2030年。中國人民大學國關學院副院長金燦榮表示，大陸沒有宣布時間表，可以保持一定的戰略靈活性，「雖然沒有時間表，但隨時可能成為現實。從這個角度來看，沒有時間表比有時間表更恐怖。有可能十年八年，也有可能兩年三年，讓台灣和國際干預勢力防不勝防，中共中央採取的這個策略很高明。」

搜狐軍事報導，他指出，中共中央解決台灣問題的意志是堅定不移，統一的方式是和平優先，武力的方式也在認真準備，但沒有具體時間表。「沒有宣布時間表，可以保持一定的戰略靈活性，免得被動。如果明確搞個時間表，國際干預勢力和台灣方面肯定會做相應準備，對解決台灣問題反倒不利。」

但為什麼美國戰略界堅持認為解放軍2027年動手？金燦榮表示，這可能有兩個原因。第一，有些戰略界的人士根據現有信息猜的。其中，解放軍到2027年要如期實現建軍百年奮鬥目標就是他們的主要依據。

建軍百年的目標到底是什麼，美國戰略界猜測，就是使解放軍2027年具備武力統一台灣的能力。按照他們的推算，2027年福建艦就可以作戰了，大陸的其他海空裝備戰鬥能力也特別強，可以挫敗「台獨」和外部干預勢力了，在西太平洋擁有絕對的優勢，所以大陸可能在2027年動手。

第二，也有一部分人故意渲染中國威脅，尤其是美國軍方，目的就是多騙一點軍費，國際上可以嚇唬一下美國的盟友，讓盟友更加團結在五角大樓的指揮棒下面。

金燦榮提到，賴清德上台以後，在台灣搞「綠色恐怖」，抓了不少人，導致台灣統派人士日子很不好過，因此台灣部分統派人士對祖國統一的問題很著急，希望解放軍早點解放台灣；大陸的網友也有點不耐煩，覺得中共中央提出統一已經很久了，但一直不見大動作。

他認為，大陸網友和台灣統派人士的心情完全可以理解，但解決這個問題需要時間，付出巨大的努力，不是敲下鍵盤就能完成。

就軍事能力來講，金燦榮指出，大陸對台軍及外部勢力是有優勢的。如果美國膽敢軍事介入解放戰爭最後一戰，會導致它全球霸權地位的喪失。但大陸還有很多問題需要下更大的力氣解決。

例如，大陸經濟對外部的資源、能源特別依賴，這方面需要加強儲備，找到更多的替代辦法。再如，大陸對外部市場也比較依賴，如果兩岸發生戰火，會導致大量企業停工，很多人失業，如果失業的人多了，是要出事的。

所以，要徹底解決台灣問題，金燦榮認為需要應對和解決的問題較多。台灣問題本身的重要性、複雜性、艱巨性，需要堅定信心，把能想到的挑戰和漏洞都給補上。台灣問題不會一代又一代傳下去的，大陸會看到祖國統一的那一天。

中共 台灣問題 美國 解放軍

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