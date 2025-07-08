我漢光演習明登場 陸國防部怒嗆：虛張聲勢

漢光41號實兵操演將於7日至18日登場，此次演習不僅首度延長至10天9夜，還將重點演練「灰色地帶襲擾應對」、「聯合反登陸作戰」及「島上持久防禦」等課目，多款美製裝備將首次參演。大陸國防部發言人對此稱，「漢光」演習不過是虛張聲勢，「阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。

大陸國防部新聞發言人蔣斌8日下午在例行記者會上回答相關提問時說，「漢光」演習不過是「民進黨當局虛張聲勢、自欺欺人的把戲」，企圖將台灣老百姓綁上台獨戰車，為一黨之私害台毀台。正告民進黨當局，妄圖「以武謀獨」死路一條。無論怎麼演、用什麼武器，都抵擋不住解放軍的反「獨」利劍，「阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。

至於針對賴清德總統「團結十講」第四講「國防」，提到大陸軍事威脅，並稱將增加台灣國防預算，要國軍為台澎金馬而戰。蔣斌表示，「台灣是中國的一個省，哪來的什麼國防預算？賴清德歪曲歷史、偷換概念，用精心編織的謊言包裝其台獨分裂圖謀，大肆渲染大陸威脅、製造安全焦慮、裹挾台灣民意，妄圖將台灣社會軍事化，把台灣的未來鎖進外部干涉勢力的棋局。」