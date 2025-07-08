習近平山西考察：中國工業要轉向依靠先進技術來提升水準

大陸國家主席習近平近日在山西考察時強調，山西要認真落實中共黨中央關於促進中部地區加快崛起、推動黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，統籌好發展和安全，推動資源型經濟轉型發展，為中國式現代化貢獻力量。

據新華社報導，7月7日至8日，習近平先后到山西陽泉、太原考察調研，行程涵蓋「紅色教育」、製造業轉型、產業升級與生態治理等多個面向。

報導稱，「百團大戰」是抗日戰爭中的重大戰役，極大振奮全國軍民抗戰到底的信心。7日下午，習近平來到位於陽泉市的百團大戰紀念碑廣場，向八路軍烈士敬獻花籃。接著，他參觀百團大戰紀念館展陳時強調，百團大戰的歷史壯舉，充分展現中共黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用，充分展現黨領導的人民戰爭的磅礡力量。要講好抗戰故事，把偉大抗戰精神一代代傳下去。

習近平表示，88年前的7月7日發生的「七七事變」，是中華民族全面抗擊日本侵略者的起點，前事不忘、後事之師，到這裡來就是接受精神洗禮。廣大青少年生逢其時，要賡續紅色血脈，樹立強國有我的遠大志向，做堂堂正正、光榮自豪的中國人，勇擔民族復興的時代大任。

同日下午，習近平至陽泉閥門股份有限公司考察指出，傳統製造業是實體經濟的重要組成部分，要把握市場需求，加強科技創新，讓傳統產業煥發新活力，實現製造業的轉型升級。他提到，中國工業發展已由過去的「一榔頭一錘子地敲」，轉向依靠先進技術和裝備來提升水準，並鼓勵企業為建設製造強國貢獻力量。

隔日，在聽取山西省委和省政府工作匯報後，習近平強調，山西要統一思想，堅定有序推進轉型發展，重點抓好能源轉型、產業升級和多元發展，並在保證電煤供應的基礎上，推動煤炭產業向高端發展，同時發展風電、光伏（光電）、氫能等新型能源，構建現代能源體系。

習近平強調，轉型發展必須守住安全穩定底線，穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，強化「一老一小」等重點民生保障服務，兜牢困難群眾基本生活。要深化黨建引領基層治理，強化社會治安整體防控，常態化開展掃黑除惡，依法打擊各類違法犯罪活動，確保社會大局穩定。他還強調，要加強生態治理，從治山治水治氣治城等方面維護生態安全，並做好防災減災準備。

習近平最後強調，必須以永遠在路上的堅韌推進全面從嚴治黨，發揚自我革命精神，落實管黨治黨責任，營造風清氣正的政治生態。要抓緊抓細深入貫徹中央八項規定精神學習教育后續工作，查擺問題要真，整改措施要實，確保取得實效。要及時總結學習教育成效和經驗，完善作風建設常態化長效化制度機制。