王毅是否在東協外長會見魯比歐？大陸外交部這麼說

大陸外交部8日宣布，外交部長王毅將出席東亞合作年度系列外長會，並表示國際情勢變亂交織，單邊主義保護主義盛行，為東亞合作帶來前所未有的挑戰。中方期待透過東亞合作系列外長會凝聚共識，聚焦發展與合作。但對於王毅是否會在東協外長會與美國國務卿魯比歐會面，毛寧表示，目前沒有可提供的資訊。

在8日下午大陸外交部例行記者會上，針對記者問及，中方如何評價當前的東亞合作？大陸外交部發言人毛寧表示，近年來，東亞合作整體維持了穩定發展的勢頭，區域國家透過相互尊重、平等互利、開放包容的合作，協助本國發展，促進區域整合進程，造福地區人民。

毛寧並稱，國際情勢變亂交織，單邊主義保護主義盛行，為東亞合作帶來前所未有的挑戰。中方期待透過此次系列外長會凝聚各方共識，聚焦發展與合作，為今年的東亞合作領導人系列會議做好準備。

至於被問道王毅是否將在東協外長會與魯比歐會面，毛寧僅簡短回應指，「你這個問題我目前沒有可提供的信息」。

值得注意的是，近期魯比歐曾於5日在美國務院網站和個人社群平台發表聲明稱，祝賀十四世達賴90歲生日，並發表有關現狀的評論，而毛寧也就此作出回應。

毛寧表示，西藏事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。眾所周知，十四世達賴並不是單純的宗教人士，而是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。他和所謂的「西藏流亡政府」根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。

她並指，在新時代黨的治藏方略指導下，今天的西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚。各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內，各項權利和自由都得到充分保障。國際社會對此有目共睹，美方無權指手畫腳。

毛寧表示，我們敦促美方充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，認清達賴集團反華分裂本質，恪守在涉藏問題上所做承諾，停止插手涉藏問題，停止以任何方式向「藏獨」勢力發出錯誤信號。