回應賴清德「團結十講」 陸國防部：有能力粉碎台獨幻想
據大陸國防部微信公眾號消息，針對賴清德總統「團結十講」第四講「國防」，提到大陸軍事威脅，並稱將增加台灣國防預算，要國軍為台澎金馬而戰。大陸國防部發言人8日表示，解放軍有信心有能力粉碎台獨分裂幻想。
大陸國防部新聞發言人蔣斌8日下午在例行記者會上回答相關提問時說，「台灣是中國的一個省，哪來的什麼國防預算？賴清德歪曲歷史、偷換概念，用精心編織的謊言包裝其台獨分裂圖謀，大肆渲染大陸威脅、製造安全焦慮、裹挾台灣民意，妄圖將台灣社會軍事化，把台灣的未來鎖進外部干涉勢力的棋局。」
蔣斌表示，「賴清德鼓吹『為台澎金馬而戰』，實則是為民進黨一黨之私而戰，為台獨分裂而戰，把台灣老百姓騙上『以武拒統』『賣台』『毀台』的絕路。」
蔣斌稱，「兩岸同屬一個中國，台、澎、金、馬都是中國神聖領土，兩岸同胞都是中國人。『賴清德之流鬧得越歡就滅亡得越快』，台獨武裝助紂為虐只會一起陪葬。解放軍有信心有能力粉碎一切台獨分裂幻想，堅決捍衛國家主權和領土完整。」
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