貝森特未來幾周將與中方官員會面？ 陸外交部16字回應

針對美國財政部長貝森特近日透露，稱預計「未來幾周」內與中方對口官員會面，以推動兩國就貿易和其他議題的討論。大陸外交部8日下午回應稱，這個問題建議向中方的主管機關詢問。

在7月8日外交部例行記者會上，針對記者提問稱，貝森特透露，他預計將在未來幾周內與中方官員會面，以推動兩國就貿易和其他議題的討論。大陸外交部發言人毛寧僅以16字回應，她說，「這個問題建議向中方的主管機關詢問。」

至於針對美國總統川普於當地時間7日簽署信件，再度向主要貿易夥伴表示要加徵關稅，但他同時將這些關稅生效的日期延後至8月1日。對此，毛寧則表示，在關稅問題上，中方的立場是一貫的，也是非常明確的，關稅戰貿易戰沒有贏家，搞保護主義，損害各方利益。你關心中美之間的談判，建議你向中方的主管機關了解。

此前，據彭博報導，貝森特於當地時間7日接受CNBC訪問時指，「我將在接下來幾周內與中國對口的官員會面」，「我們之前在日內瓦和倫敦的會議很順利，雙方都以極大的尊重態度參與。」

貝森特接著補充，「如果中國方面願意，我認為我們可以一起推進一些合作事項」，「因此我們會討論是否能從貿易領域進一步擴展到其他領域」。

報導稱，儘管貝森特在談話中未具體指出其對口的大陸官員姓名，但他過去曾與大陸國務院副總理何立峰有過接觸。何立峰上個月亦曾率領大陸代表團在倫敦與美方就貿易問題進行會談。

然而，報導分析，中美之間的合作架構仍不完善，仍有許多複雜議題待解，包括美國總統川普對芬太尼走私的注意，以及他努力推動從中國母公司字節跳動（ByteDance）分離TikTok美國業務的交易。