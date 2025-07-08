習近平重申：中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱

對日抗戰由蔣介石領導的國民政府所主導是歷史事實，但據新華社報導，中共中央總書記習近平7日下午來到山西省陽泉市向百團大戰烈士敬獻花籃，並在紀念館大廳再度告訴大陸青少年學生和紀念館工作人員：「中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱」。

關於中國對日抗戰，英國歷史學者Rana Mitter在《被遺忘的盟友》（Forgotten Ally）一書中也曾指出：「國民政府是中國的合法政府，也是抗戰主體」。

但1949年中共建政後，為強調中共在抗戰中的領導地位、貢獻與正統性，過去一貫的說法就是：「中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱，是抗日戰爭勝利的堅強領導核心。」

在1981年《建國以來若干歷史問題的決議》中即提到，「中國共產黨高舉全民族抗戰的旗幟，積極倡導建立抗日民族統一戰線，在戰爭中發揮了中流砥柱的作用。」

2015年抗戰勝利70周年大閱兵時，習近平也曾表示，「中國共產黨始終是中國人民抗日戰爭的中流砥柱...正是中國共產黨的堅強領導，使得全民族團結起來，戰勝日本帝國主義。」

據新華社報導，習近平7日在百團大戰紀念館表示，「今天來到這裡有特殊意義。七七事變是全民族抗戰的開始，中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱，百團大戰讓全世界看到了中國共產黨和中國人民抗戰的意志和力量。」

習近平說，「我們堅持14年抗戰，作出了巨大犧牲。前事不忘，後事之師。孩子們要爭做民族的脊梁，一定要把我們國家建得強盛起來，要為全世界的和平作貢獻。希望寄託在你們身上，未來是屬於你們的。」

習近平並告訴被安排在百團大戰紀念館大廳與其互動的大陸青少年學生，「希望你們好好努力、奮發圖強，做一個堂堂正正、光榮自豪的中國人。」

「百團大戰」又稱「晉南游擊戰」，是中國抗日戰爭中的一次戰役，由八路軍在1940年8月至10月間自行發動，以破壞華北日軍占領的交通線、礦山為目的的破襲作戰。

蔣介石領導的國民政府軍抗戰期間參加大的會戰22次，重要戰鬥1,117次，小型戰鬥28,931次。「百團大戰」則是少數由中共主導的其中一次戰役。