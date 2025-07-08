美軍7月西太平洋兩大軍演 陸專家：或為中美衝突準備

大陸《環球時報》指出，7月，美軍將在西太平洋舉行兩場大型演習，重點部署在此地區。專家指，這些演習明確表明針對大陸的意圖，並為可能的大規模衝突進行準備，中國對此需要高度警惕。

美國「國防一號」網站6日稱，美國空軍將於7月10日開始，舉行為期兩周的「部隊重返太平洋」演習。這次演習規模空前，將集中近300架戰機和數千名人員，進行跨戰區部署，並測試「敏捷作戰應用」等新型作戰概念。演習的預算高達5.326億美元，這被認為是美國空軍歷史上最大的演習之一。

此次演習的主要目的是測試戰時後勤、分散動員和與盟友協作的能力，並演練「敏捷戰鬥部署」，使部隊能夠在高風險區域迅速調動，並避免被敵方集中打擊。美國空軍參謀長阿爾文表示，這次演習的重要性超過了美軍著名的「紅旗」演習，旨在準備應對中美衝突的可能情況。

此外，美國《防務新聞》指，美國將於7月13日至8月4日舉行「護身軍刀」演習，參演兵力達3.5萬人，參與國家增至19個，顯示演習在太平洋地區影響力擴大。演習範圍從印度洋的聖誕島伸至珊瑚海，並加入網絡戰、人工智慧等新技術測試。美國陸軍將首次在太平洋地區實彈發射「堤豐」中程飛彈系統，並測試如何確保在危機時期戰略空中力量的有效性，通過設立聯合戰區配送中心減少對空中力量的依賴。

《環球時報》引述匿名專家看法表示，美軍在太平洋方向展開的這些演習表明，五角大廈正在為該地區爆發的大規模衝突逐步細化準備工作。五角大廈此前已多次警告稱，美軍在西太平洋地區的軍事基地群安全性堪憂，需要「在對手的火力威脅下執行複雜的作戰任務」，因此美國空軍、陸軍和海軍都提出各自的應對方案。

該專家續稱，美軍在「部隊重返太平洋」和「護身軍刀」演習中測試新型作戰概念，中方需保持警覺。他還指出，雖美軍試圖拉攏盟友，但大多數國家並不願意被綁上美國戰車，尤其是在衝真正突爆發時，這些國家在太平洋方向投入的兵力有限。

報導稱，五角大廈對當前局勢的了解使其在加強演習的同時，也加速了該地區基地建設。《空軍與太空軍雜誌》指出，美國新通過的軍事預算將提供11億美元，用於印太地區的軍事建設項目，並計劃投資4億美元升級位於關島和帛琉之間偏遠島嶼的跑道與基礎設施，同時為菲律賓的7個軍事基礎設施投資1.28億美元。

其中，關島的防禦系統擴建計劃尤為引人關注。五角大廈已提出17億美元的擴建方案，旨在整合陸基宙斯盾系統與現有的「愛國者」和「薩德」反導系統，並在島上的16個關鍵地點部署綜合防禦系統，以有效應對彈道飛彈、巡航飛彈和高超音速飛彈的威脅。