港區國安法頒布5年 學者籲台灣要成為研究香港重鎮

港區國安法實施5年。有台灣學者認為，香港永遠是議題，呼籲台灣未來要成為全世界研究香港的重鎮。

在港區國安法實施5週年之際，中華港澳之友協會今天舉行「港版國安法實施五週年對港人生活的衝擊與反思」座談會。

台灣師範大學東亞學系暨政治研究所教授范世平認為，港區國安法的實施等於宣告1997年實施的「一國兩制、港人治港、高度自治」正式結束。

范世平表示，香港永遠會是議題，並呼籲台灣未來應該要成為全世界研究香港的重鎮，因為台灣距離香港近又與香港關係密切，因此有這一責任，甚至要成立國家級智庫，這不僅是關乎香港，還關乎整個未來台灣的前途。

范世平又說，台灣如何提供香港民眾一個更友善環境十分重要，然而因為中國滲透香港明顯，政府也會有國安上的考量，因此要在保護台灣安全與照顧香港朋友間取得平衡。

文化大學政治學研究所助理教授蕭督圜認為，港區國安法實施以來，對香港市民日常生活的影響，包含言論與表達自由明顯收縮，媒體自我審查現象加劇，一般市民在社群媒體上的發言愈加謹慎，涉及敏感詞可能遭到調查或拘留。學校與公共機構強化國安教育與愛國主義教育，重塑身分認同，也讓社會對政治更為謹慎。

蕭督圜表示，國安法採取廣泛定義如「煽動」、「顛覆」等，導致法律對普通市民的言行產生心理威嚇效果，社會出現寒蟬效應。另外，這也對營商環境造成衝擊，多家跨國公司關閉香港總部或將亞太重心轉移至新加坡。

蕭督圜又說，很多民眾認為政治跟自己無關，但是香港過去這5年來最大的變化是，北京原本答應的「一國兩制」與雙普選，當民主發展對中共政權產生威脅，就會隨時收回，甚至在國安新時代下可以調整選舉制度，香港的案例可以作為範例讓台灣了解。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南指出，2020年頒布的國安法，是一場從街道、法庭、教堂到劇場全面滲透的結構性重塑。

他認為，從日常來看，國安法的實施不是讓人更安全，而是讓人更安靜、更小心、更順從，塑造的是一種彈性的恐懼，讓人不知道哪一句話、哪個觀點逾越界線。