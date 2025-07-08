快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

港區國安法頒布5年 學者籲台灣要成為研究香港重鎮

中央社／ 台北8日電

港區國安法實施5年。有台灣學者認為，香港永遠是議題，呼籲台灣未來要成為全世界研究香港的重鎮。

在港區國安法實施5週年之際，中華港澳之友協會今天舉行「港版國安法實施五週年對港人生活的衝擊與反思」座談會。

台灣師範大學東亞學系暨政治研究所教授范世平認為，港區國安法的實施等於宣告1997年實施的「一國兩制、港人治港、高度自治」正式結束。

范世平表示，香港永遠會是議題，並呼籲台灣未來應該要成為全世界研究香港的重鎮，因為台灣距離香港近又與香港關係密切，因此有這一責任，甚至要成立國家級智庫，這不僅是關乎香港，還關乎整個未來台灣的前途。

范世平又說，台灣如何提供香港民眾一個更友善環境十分重要，然而因為中國滲透香港明顯，政府也會有國安上的考量，因此要在保護台灣安全與照顧香港朋友間取得平衡。

文化大學政治學研究所助理教授蕭督圜認為，港區國安法實施以來，對香港市民日常生活的影響，包含言論與表達自由明顯收縮，媒體自我審查現象加劇，一般市民在社群媒體上的發言愈加謹慎，涉及敏感詞可能遭到調查或拘留。學校與公共機構強化國安教育與愛國主義教育，重塑身分認同，也讓社會對政治更為謹慎。

蕭督圜表示，國安法採取廣泛定義如「煽動」、「顛覆」等，導致法律對普通市民的言行產生心理威嚇效果，社會出現寒蟬效應。另外，這也對營商環境造成衝擊，多家跨國公司關閉香港總部或將亞太重心轉移至新加坡。

蕭督圜又說，很多民眾認為政治跟自己無關，但是香港過去這5年來最大的變化是，北京原本答應的「一國兩制」與雙普選，當民主發展對中共政權產生威脅，就會隨時收回，甚至在國安新時代下可以調整選舉制度，香港的案例可以作為範例讓台灣了解。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南指出，2020年頒布的國安法，是一場從街道、法庭、教堂到劇場全面滲透的結構性重塑。

他認為，從日常來看，國安法的實施不是讓人更安全，而是讓人更安靜、更小心、更順從，塑造的是一種彈性的恐懼，讓人不知道哪一句話、哪個觀點逾越界線。

港版國安法 范世平 香港

延伸閱讀

揭日軍華南細菌戰歷史 專家：受害者或高於南京大屠殺

香港以國安為由將緊縮探監規定 恐使政治犯更孤立

高齡92歲「鑽石歌王」林沖傳逝世　乾兒子發文證實

港股上半年IPO集資額 超1070億港元…全球第一

相關新聞

七七事變88周年…陸拉高規格紀念 習近平祭抗日陣亡將士

昨天是盧溝橋七七事變八十八周年，北京官方紀念規格明顯上升，由中共政治局常委蔡奇出席紀念活動，且強調「中國共產黨引領中國抗...

美軍7月西太平洋兩大軍演 陸專家：或為中美衝突準備

大陸《環球時報》指出，7月，美軍將在西太平洋舉行兩場大型演習，重點部署在此地區。專家指，這些演習明確表明針對大陸的意圖，...

香港以國安為由將緊縮探監規定 恐使政治犯更孤立

根據香港特區政府新聞公報，港府以國安為由將修改《監獄規則》，緊縮探監規定。香港保安局局長鄧炳強表示，回顧2019年，當時...

觀察站／賴政府對抗戰失憶 損失的不只是歷史真相

今年是抗戰勝利八十周年，中共早已有大肆操辦慶典的準備，相關布局在中共總書記習近平五月訪俄後即高調開展，昨天盧溝橋事變紀念儀式「升格」由政治局常委蔡奇偕多位高官出席，明顯也是配套，凸顯重視抗戰歷史。

駭美疫苗機密遭FBI通緝？陸男米蘭機場被捕

路透報導，義大利法律和司法部門消息人士同日表示，義大利警方逮捕一名33歲的中國籍男子，該男因涉嫌從事工業間諜活動，針對包...

人行優化債券通南向通範圍 支持非銀機構投資境外債

中國人民銀行（大陸央行）8日公布多項新的對外開放優化措施指出，將進一步深化與香港金融市場的互聯互通，包括完善「債券通」南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。