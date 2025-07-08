港媒：澳洲總理據報下周訪華 達爾文港問題恐成焦點

港口問題已成為中國大陸和多個國家的主要爭議之一。香港《南華早報》引述知情人士指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）下周將對中國大陸進行第二次正式訪問。除商談經貿等常規議題外，在訪問期間也將談及達爾文港（Darwin Port）交易事宜的問題。

報導稱，知情人士透露，艾班尼斯此行的重點任務之一是向中方闡釋澳方對中企投資的立場，尤其針對達爾文港所有權問題，以及政府介入可能引發爭議的潛在交易。

一名消息人士向該報表示，艾班尼斯將在7月15日左右抵達北京，此行是作為「友好姿態」，保持雙邊關係在積極的軌道上。另一名消息人士則稱，艾班尼斯將出席中國國際供應鏈展覽會。該展會自2023年起在北京每年舉行。今年的日期將是7月16日至20日。

此前，艾班尼斯曾表示有意收回達爾文港的中資企業經營權。對此，中國大陸駐澳洲大使肖千曾批評道，澳洲在港口扭虧為盈後便想收回的做法有欠道義。該港口目前由大陸籍公司嵐橋集團持有。

有分析人士認為，預計這將是一場「頗具難度」的對話。因為自美國針對大陸在巴拿馬運河擁有的港口進行行動以來，北京對未來可能出現的海外資產所有權撤出問題一直保持高度警惕。

墨爾本顧問公司Geopolitical Strategy的聯合創辦人邁克爾費勒指出，艾班尼斯「希望確保」達爾文港的交易，對中澳「更廣泛的雙邊和經貿關係的干擾能夠降至最低」。新南威爾斯大學法學教授Zhou Weihuan則批評，澳方需確保所謂「安全關切」確有依據而非僅基於猜疑或政治主張。

達爾文港是澳洲最北端的海事設施，被認為具有重要戰略意義。貿易上，它是距離亞洲和中國最近的澳洲港口；軍事上，每年約有2,000名美國海軍陸戰隊在這裡進行為期六個月的訓練。2015年，澳洲北領地政府將該港口以99年租約出售給嵐橋集團，惟遭到時任美國總統歐巴馬批評，且在過去10年來飽受美澳輿論質疑。

據統計，過去10年內，達爾文港的經營項目至少歷經三次政治與安全審查，然而歷屆澳洲政府的調查結果均顯示該港口並不存在所謂的「國家安全風險」，2023年的最新結論也認定「無須取消或更改這一租約」。儘管如此，今年稍早的選舉活動中，執政黨與反對黨均再度提出有關「毀約」的討論。5月成功連任的艾班尼斯更表示，達爾文港口應該「掌握在澳洲人手中」，甚至揚言若找不到買家政府不排除將其國有化。