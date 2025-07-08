港區國安法5年 專家：港府以複雜手段處理香港

港區國安法已實施5年，令香港的政治、社會與經濟出現大轉變。台灣香港研究學會理事長陳健民指出，國安法頒布以來，「香港已死」的討論在海外又開始，自由民主與法治制度已死的說法爭議較少，但港府是以更複雜的手段處理香港問題。

在港區國安法實施5週年之際，中華港澳之友協會今天舉行「港版國安法實施五週年對港人生活的衝擊與反思」座談會。

陳健民表示，國安法頒布以後，這5年來港府做了很多動作打壓公民社會與言論自由，擠壓公民空間、實施網上言論審查，讓很多人又開始討論「香港已死」，造成「制度上的崩壞」與「人心的渙散」。

陳健民指出，保障自由、民主與法治的制度已死的說法爭議較少，但這同時忽視了港府實施的一些平衡與收編手段。事實上，港府是以更複雜的手段處理香港問題，比如在香港仍有一些倡導性、服務性團體還存在，但港府會更加強統戰與收編動作。

陳健民並提到，很多香港人正在進行調適，要慢慢遠離政治，不看新聞報導。

他說，近期出現「北上消費」的現象，其中道理並不是那麼簡單，以為留下來的是親政府的香港人，但其實仍有人是支持民主，他們是從消費切割不談政治原則。並有北上消費的朋友的想法是「我痛恨香港政府比北京政府更討厭，一塊錢都不願意在香港消費」，因此，面對這些消費心態要有更多理解。

台灣香港協會理事長桑普指出，今天的香港是專制、黨制、蕭條與迷惘，香港已經沒有自治了，紅色恐怖橫行，自我審查猖獗，用國安凌駕一切。

香港中文大學生會前副會長羅子維說，香港政府是以制度化、細緻的方式鎮壓香港人，然而香港年輕人不是沒有反抗，只是表面上表達忠誠，私底下仍有自身的看法。

羅子維認為，如果要留在香港，香港年輕人不得不在表面上表達忠誠，這是國安法頒布後，香港年輕人很大的挑戰。另外，許多企業相信中國移民、在中國讀書的青年更懂得中國政治紅線，更能在國安法下的企業環境保障安全，因此在應聘時會優先考慮中國青年，這對香港年輕人構成就業威脅或選擇離港。