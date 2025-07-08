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陸公安部公布6起「侮辱英烈」案 有人遭重判9個月

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸公安部7月7日公布六起「侮辱英烈案」，其中一人遭判刑九個月。（圖／取自大陸公安部網安局微信公眾號）
大陸公安部7月7日公布六起「侮辱英烈案」，其中一人遭判刑九個月。（圖／取自大陸公安部網安局微信公眾號）

「七七事變」（又稱盧溝橋事變）今年7月7日滿88周年。當天，大陸公安部網安局公布六起「侮辱英烈案」，並強調網絡空間並非法外之地，任何詆毀英烈的行為都將依法查處，切莫處破法律底線。在公告的案件當中，有網友被判刑九個月。

大陸公安部網安局7日微信公眾號指出，88年前的7月7日，七七事變爆發，揭開中國全民族抗戰的序幕。無數英雄先烈拋頭顱、灑熱血，用生命捍衛國家尊嚴，他們的精神是民族的脊梁。然而，卻有個別不法分子漠視歷史，侮辱英烈，挑戰法律底線。

大陸公安部表示，今年以來，公安機關網安部門依法查處六起侮辱英烈案件，現以案釋法，並於7日對外公布。其中一名王姓網友為博取大眾眼球、吸引流量，在網路平台上多次發布侮辱、誹謗貶低英雄先烈的不當內容，發布後迅速、廣泛傳播，瀏覽次數共計達1萬餘次，嚴重侵害英雄烈士的名譽、榮譽和社會公共利益，造成惡劣社會影響，公安機關立即立案偵查起訴並依法送達審查。王姓網友因侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，被判處有期徒刑九個月。

除王姓網友被依法判刑外，還有多名網民因在網路平台發表侮辱或歪曲抗戰歷史的不當言論而遭到查處。其中，一名徐姓網友針對中國人民志願軍發表侮辱性內容，引發強烈公憤，最終遭到行政處分。另有黃姓、趙姓、雷姓及李姓網友，分別因虛構、貶損等方式扭曲抗戰歷史，或辱罵革命先烈，褻瀆國家和民族情感，引發公眾憤慨，挑戰社會共識。同樣，遭屬地公安機關亦依法對其作出行政處罰。

大陸公安部指出，「透過以上典型案件敲響法律警鐘：網路空間並非法外之地，任何詆毀英烈的言行都將受到法律嚴懲，切莫觸碰底線！」並強調盧溝橋的硝煙雖已消散，那些不屈的抗爭，永遠定格。同時，呼籲民眾「珍惜和平，銘記歷史，敬畏英烈，不發表任何詆毀英烈的言論。讓我們共同守護英烈榮光，傳承不朽的民族精神！」

大陸公安部網安局7日公布6起「侮辱英烈案」，並強調網絡空間並非法外之地，任何詆毀英烈的行為都將依法查處，同時，呼籲要珍惜和平，銘記歷史，敬畏英烈，不發表任何詆毀英烈的言論，共同守護英烈榮光。圖／取自大陸公安部網安局微信公眾號
大陸公安部網安局7日公布6起「侮辱英烈案」，並強調網絡空間並非法外之地，任何詆毀英烈的行為都將依法查處，同時，呼籲要珍惜和平，銘記歷史，敬畏英烈，不發表任何詆毀英烈的言論，共同守護英烈榮光。圖／取自大陸公安部網安局微信公眾號

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