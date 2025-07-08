駭美疫苗機密遭FBI通緝？陸男米蘭機場被捕

路透報導，義大利法律和司法部門消息人士同日表示，義大利警方逮捕一名33歲的中國籍男子，該男因涉嫌從事工業間諜活動，針對包括新冠疫苗研發在內的項目進行商業間諜活動而被美國聯邦調查局（FBI）通緝，後於義大利被捕。

義大利安莎通訊社（ANSA，Agenzia Nazionale Stampa Associata）報導則指，上述男子是徐澤偉（音譯，Xu Zewei）來自上海，現年33歲，任職於一家電腦公司。他於7月3日在米蘭機場被捕，美國預計將尋求將其引渡。這名中國籍男子上周在飛抵米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）後，因美國聯邦調查局（FBI）發出的逮捕令而落網。

據了解，美國政府指控徐男是一個駭客團隊的成員，該團隊曾在2020年試圖竊取德州大學（University of Texas）正在研發的新冠疫苗。該名男子將於當地8日在米蘭接受引渡聆訊。截至目前，他的義大利代表律師吉亞爾達（Enrico Giarda）未就此案評論。

另，義大利共和國報（la Repubblica）指，義大利警方還扣押了徐男的手機，以蒐集「有助於查明事實的相關數據」。法官認為其剛飛抵義大利，在義境內無任何社會聯繫，有現實的潛逃風險。

徐男的妻子稱，「我和丈夫都堅決不同意被引渡到美國」，「我們能獲得義大利簽證，本身就說明我們沒有犯罪。我實在無法理解他為何會被捕。」她表示，夫妻二人居住在上海，丈夫在一家半導體公司擔任IT經理，主要負責開發資訊系統和網路基礎架構。「為了這趟旅行，丈夫向公司請了8天假」，強調丈夫的無犯罪記錄也能證明他是個好人。

此外，據ANSA，美國南德州地區聯邦法院早在2023年11月2日就已對其發出通緝令。美方指控其犯有多項罪名，包括：電信詐欺和加重身分盜用罪（最高刑期5年）、共謀實施電信詐欺罪（最高刑期20年）、未經授權侵入受保護電腦系統（最高5年），以及加重身分盜竊罪（最高2年）。