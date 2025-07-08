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揭日軍華南細菌戰歷史 專家：受害者或高於南京大屠殺

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本學者松野誠也7日向廣東省檔案館捐贈侵華日軍「波第8604部隊」完整名冊彩色掃描件，為該部隊名冊首度在中國大陸國內整冊公開。（新華社）
日本學者松野誠也7日向廣東省檔案館捐贈侵華日軍「波第8604部隊」完整名冊彩色掃描件，為該部隊名冊首度在中國大陸國內整冊公開。（新華社）

「七七事變」今年88周年，這一天，日本學者松野誠也向廣東省檔案館捐贈侵華日軍「波第8604部隊」完整名冊彩色掃描件，為該部隊名冊首度在中國大陸國內整冊公開。專家認為，此一檔案有助還原華南細菌戰歷史真相，並稱「受害人數甚至可能超過南京大屠殺」。

據香港《文匯報》報導，日軍在抗日戰爭期間多次發動細菌戰，對中國造成極大傷害。除「731部隊」，日軍還設立廣州的「波第8604部隊」及多支細菌戰部隊，名為「防疫給水部」，表面從事防疫工作，實際上則進行細菌戰與人體活體實驗。這些部隊屬於日軍秘密部隊，且大量資料在戰敗後被銷毀，相關原始史料極為稀少。

據史料與學者考證，「波第8604部隊」曾在廣州市海珠區南石頭地區對大量香港難民進行細菌實驗。學者推算，死於該部隊實驗的粵港難民約有4,000人，而受害者更為眾多。在今日的廣州市海珠區，相關的日軍細菌戰歷史遺址上仍豎立著30年前由民間設立的「粵港難民之墓」。

松野誠也繼捐贈「偽鈔戰」檔案後，再次向廣東省檔案館捐贈「波第8604部隊」的完整人員名冊彩色掃描件，這是首次公開的完整版本。該名冊為《南支那防疫給水部波第八六零四部隊留守名簿》編纂於1945年2月1日，記錄860名部隊成員的詳細資料，包括姓名、職務、戶籍與家庭成員等。

廣東省檔案館指，該名冊為日軍原始文件，來自日本國立公文書館。歷時一個半月，松野誠也在不違反各方相關法律和規定的前提下，成功複製侵華日軍「波第8604部隊」名冊，並將其捐贈給廣東省檔案館。

廣東省參事室退休參事譚元亨指出，1941年底香港淪陷後，約104萬香港難民被迫回到中國大陸。僅第一批經水路到廣州的難民人數即超過20萬人，許多抵達南石頭的難民失聯，成為日軍活體實驗對象。他表示，華南細菌戰受害者「甚至可能比南京大屠殺遇難人數還要多，這是一個驚人的數字」，他形容此次名冊公開是個「新的收穫」。

報導引述香港倖存者何瓊菊1994年受訪的證詞稱，她與家人乘船返鄉，抵達南石頭後被日軍以檢疫為由扣留，原船約480人，最終僅40餘人生還。其子馮芳標回憶，日軍藉由「理由」讓細菌在人群中互相傳染，船上人數不斷減少。而二位的說法則與曾服役於「波第8604部隊」的老兵丸山茂供述印證，他曾在1993年寫下證詞，坦承部隊對香港難民實施細菌戰，屠殺行為起於軍政廳為維穩而限制難民進入廣州。

7月7日，廣東省檔案館「抗戰檔案史料捐贈儀式」現場展出的「波第8604部隊」名冊（複製件）。（新華社）
7月7日，廣東省檔案館「抗戰檔案史料捐贈儀式」現場展出的「波第8604部隊」名冊（複製件）。（新華社）
南石頭監獄遺址與海港檢疫所舊址位於廣州市海珠區，侵華日軍曾在此以活人做細菌、病毒實驗，屠殺大量粵港難民。此照拍攝於2022年3月22日。（新華社）
南石頭監獄遺址與海港檢疫所舊址位於廣州市海珠區，侵華日軍曾在此以活人做細菌、病毒實驗，屠殺大量粵港難民。此照拍攝於2022年3月22日。（新華社）

日軍 檔案 難民

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