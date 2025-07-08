李強：中國有充足資源和辦法對衝外部不利影響

據新華社報導，當地時間7日，大陸國務院總理李強在里約熱內盧會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）時表示，中國有充足的資源和辦法對衝外部不利影響，有信心有能力推動自身經濟持續健康發展。

另，李強在出席金磚國家領導人第十七次會晤第二及第三階段會議時也呼籲，「大金磚合作」要秉持成立初衷，旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義，維護世貿組織基本原則，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

李強與伊衛拉會面時稱，當前世界貿易局勢發生很大變化，單邊主義、保護主義愈演愈烈，國際經貿秩序受到嚴重衝擊，全球經濟和各國發展面臨巨大挑戰。在這樣的背景下，國際社會對維護多邊貿易體制的呼聲更加強烈，對世貿組織發揮更積極作用的期待日益上升。

李強指出，經濟全球化是不可逆轉的歷史潮流。中方將一如既往踐行和維護多邊主義、自由貿易，願同國際社會一道努力，推動世界經濟早日重回正軌。中國將繼續積極支持世貿組織改革發展，重振世貿組織權威，加快完善貿易規則，推動世貿組織第14屆部長級會議取得成功，達成更多實際成果。

李強同時提到，中國今年實施更加積極有為的宏觀政策，推進擴大內需戰略，開展提振消費專項行動，14億多人的超大規模市場將持續釋放巨大需求。中國將推出更多自主開放和單邊開放措施，嚴格遵守世貿組織原則和市場規則，繼續與各國分享發展機遇，為世界注入正能量。

伊衛拉則表示，當前多邊貿易體制受到衝擊，世貿組織成員應加強對話合作，維護多邊貿易體制。世貿組織積極評價中方在多邊貿易體制中的重要作用，期待同中方及其他成員一道，推動世貿組織改革，營造開放包容貿易環境，為全球貿易發展和經濟復蘇創造有利條件。

另，李強在金磚國家領導人會議上還宣布，中國將在全球發展倡議框架下打造「數字南方」品牌，未來5年為南方國家舉辦200期數字經濟、人工智能培訓項目。中方歡迎各國出席今年7月在華舉辦的世界人工智能大會。