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香港以國安為由將緊縮探監規定 恐使政治犯更孤立

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
香港特區政府以國安為由將修改《監獄規則》，緊縮探監相關規定，可能使政治犯更加孤立。圖為美聯社2023年7月28日所拍攝，壹傳媒創辦人黎智英在香港赤柱監獄的畫面。（美聯社）
香港特區政府以國安為由將修改《監獄規則》，緊縮探監相關規定，可能使政治犯更加孤立。圖為美聯社2023年7月28日所拍攝，壹傳媒創辦人黎智英在香港赤柱監獄的畫面。（美聯社）

根據香港特區政府新聞公報，港府以國安為由將修改《監獄規則》，緊縮探監規定。香港保安局局長鄧炳強表示，回顧2019年，當時有不少所謂「探監師」為了繼續燃燒一些囚犯對政府的仇恨、不滿而去探監，他們濫用朋友的身分。這次法例改善後，探監將看是否切合維護國家安全等五大「特定目的」。

路透指出，法律界與人權團體對此表達關注，認為此舉可能使政治犯更加孤立。監獄權益倡導組織「Waiting Bird」指出，新措施將「進一步切斷政治犯的支持，削弱他們為正義與人權奮鬥的意志」。

鄧炳強7日出席立法會保安事務委員會會議後會見媒體時表示，「維護國家安全只有進行時，沒有完成時」。根據相關規定，特區政府有責任持續完善維護國家安全的法律體系，達到有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。

鄧炳強指出，香港現行《監獄規則》已經超過70年，基於國安考慮，需檢視《規則》是否需要更新。這次法例修訂主要將體現在三方面：

一、要強化懲教署整體執法效能；

二、加入維護國家安全的考慮元素；

三、令《監獄規則》更合時宜。

鄧炳強說，為達致上述政策目的，建議就《監獄規則》的相關條文明確賦予懲教署可基於「特定目的」，因應不同的情況對相關安排施加有需要的限制、條件或禁止，以防有人濫用《監獄規則》的制度危害國家安全，威脅監獄的保安、秩序及紀律，或妨礙在囚人士更生。

所謂「特定目的」或主要目的包括以下五項：維護國家安全；防止罪行發生；令在囚人士改過自新；保障任何個人的人身安全；維持監獄的保安、秩序及紀律。

此外，針對目前專職教士可以隨意探訪在囚人士。鄧炳強指出，因發現有人濫用，因此在新規定下，只要這些專職教士未能符合前述五個「特定目的」，懲教署署長有權拒絕其探訪。

鄧炳強稱，囚犯的宗教自由並不會因此受影響，因為只有特定指明的專職教士不能探訪，在囚人士可按其意願，再要求其他專職教士探訪。

鄧炳強表示，現行《監獄規則》還允許「指名人士」，包括區議員、立法會議員或行政會議成員和太平紳士等，可以有公務探訪，而他們的信件內容不受檢視。但隨著區議員角色改變，加上2019年時發現，很多人濫用區議員身分，作出很多不利於前述五大「特定目的」的事，因此這次修法也會將區議會議員從「指名人士」名單剔除。

另，港府還以存在特權風險、保安問題、健康問題為由，將在此次《監獄規則》修訂中取消未判刑囚犯的「私飯」安排。

監獄 立法會 議員

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