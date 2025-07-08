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觀察站／賴政府對抗戰失憶 損失的不只是歷史真相

聯合報／ 本報記者廖士鋒羅印冲
前總統馬英九2024年4月參訪盧溝橋表示，和平沒有輸家。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九2024年4月參訪盧溝橋表示，和平沒有輸家。 圖／聯合報系資料照片

今年是抗戰勝利八十周年，中共早已有大肆操辦慶典的準備，相關布局在中共總書記習近平五月訪俄後即高調開展，昨天盧溝橋事變紀念儀式「升格」由政治局常委蔡奇偕多位高官出席，明顯也是配套，凸顯重視抗戰歷史。

五月初，習近平出席莫斯科紅場閱兵並與俄國總統普亭會談時，就提到將同俄方「共同弘揚正確二戰史觀」、「堅定捍衛二戰勝利成果」。此訪開啟了中共系列活動的序幕，一周後中共就發布「抗戰勝利八十周年活動標誌」，並於六月底宣布舉辦閱兵等，七月初則宣布文藝紀念內容。相關布局緊湊有序。

這些安排，與我方國防部向外宣布的「二戰暨抗戰勝利八十周年系列活動」相較，從細節跟重視程度來看，不啻兩樣情。

賴政府原本最喜歡拿中國歷史開酸北京，舉凡璦琿條約、「祖國論」等都曾受矚，但遇到二戰勝利，就好像患了失憶症，遺忘了中國戰場。賴總統在歐戰勝利八十周年時，通篇談話沒有為中華民國在二戰的貢獻留下隻字片語，僅有「台灣首次紀念歐戰」，定位不明；昨天也未發聲提到盧溝橋事變。

從更高層次看，北京爭奪抗戰勝利話語權，不單是歷史教育層面，更有積極的「現實意義」，尤其還涉及台灣回歸中國。是以北京企圖鞏固的「正確二戰史觀」，除了塑造八路軍、新四軍的領導地位，並警惕日本右翼外，也有強化「台灣地位已定」之意，這也是其「捍衛二戰勝利成果」的核心訴求。

抗戰勝利果實屬於國軍殆無疑義，行政院前院長郝柏村曾在北京直斥中共史觀，有力站穩了中華民國的立場。賴政府無論出於意識形態或政治正確，若是繼續靜悄悄地面對抗戰勝利，長遠來看，我們損失的可能就不只是抗戰歷史真相了。

中共 二戰 史觀 抗戰 抗戰勝利八十周年 盧溝橋 習近平 賴政府 郝柏村

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