七七事變88周年…陸拉高規格紀念 習近平祭抗日陣亡將士

昨天是盧溝橋七七事變八十八周年，北京官方紀念規格明顯上升，由中共政治局常委蔡奇出席紀念活動，且強調「中國共產黨引領中國抗戰的前進方向」，成為全民族抗戰的中流砥柱。中共官媒昨也刊出大量文章與報導，講述抗戰有關內容。

中共官媒昨晚也釋出總書記習近平相關紀念行程，他到山西陽泉市百團大戰紀念碑廣場，向陣亡將士敬獻花籃，「重溫中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史」。習近平還參觀紀念館，向學生發表談話。

今年是抗戰勝利八十周年，中共將於九月舉辦閱兵，昨天的盧溝橋事變八十八周年，也提高紀念規格。據新華社報導，蔡奇昨天上午出席在北京中國人民抗日戰爭紀念館舉行的「紀念全民族抗戰爆發八十八周年儀式暨主題展覽」開幕式。他指出，日本軍國主義蓄意製造震驚中外的盧溝橋事變，中國軍民奮起抵抗，開闢了世界反法西斯戰爭的東方主戰場；並聲稱，「中國共產黨勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，引領中國抗戰的前進方向，成為全民族抗戰的中流砥柱」。

公開資料顯示，每年盧溝橋事變紀念日，中共都會在北京舉行儀式，近年除非是「逢五逢十」，一般年份都由兼任北京市委書記的中共政治局委員出席，但今年規格明顯拉高，除「正國級」蔡奇，還有多位「副國級」出席，包括王毅、李書磊、張又俠、王小洪、張慶偉、吳政隆、王勇和中央軍委委員劉振立等高官。

中共官媒昨天刊發的抗戰相關報導與文章，亦是顯著加強力度。指標性的央視新聞，截至昨天傍晚就刊出廿篇，為去年、前年的兩倍之多，相關報導新增不少八路軍與中共地下黨抗戰人物，以及日軍細菌戰內容。

公布七三一隊員認罪口述內容

位於哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，昨天公布了前「七三一部隊」隊員胡桃澤正邦的口述內容，他坦言一天要生產兩噸細菌、且曾解剖了三百人。新華社也刊文抨擊日本現行「初中教科書」美化侵華陰謀，如提到當時日軍於盧溝橋夜間演習時「遭不明槍擊」等，「與日本右翼洗腦機構靖國神社遊就館中的說辭完全一致」。

十一年前，習近平在盧溝橋事變七十七周年紀念儀式上曾表示，付出了巨大犧牲的中國人民，將堅定不移捍衛用鮮血和生命寫下的歷史；任何人想要否認、歪曲甚至美化侵略歷史，中國人民和各國人民絕不答應。