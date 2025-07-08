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莫迪祝賀達賴90歲 北京怒批

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

十四世達賴喇嘛七月六日年滿九十歲，印度總理莫迪向達賴喇嘛獻上生日祝福，印方代表也出席達賴慶壽活動。大陸外交部對此回應，印方應謹言慎行，停止利用涉藏問題干涉中國內政；中方已就此向印方提出交涉。

大陸外交部發言人毛寧七日在記者會上表示，中國政府在涉藏問題上的立場是一貫的、明確的。「眾所周知，十四世達賴是一個披著宗教外衣，長期從事反華分裂活動，圖謀把西藏從中國分裂出去的政治流亡者」。

毛寧說，印方應當充分認識到涉藏問題的高度敏感性，認清十四世達賴的反華分裂本質，恪守在涉藏問題上的承諾，謹言慎行，停止利用涉藏問題干涉中國內政。中方已就此向印方提出交涉。

據法新社報導，莫迪在聲明中表示，「在達賴喇嘛尊者九十歲生日之際，我和十四億印度人一起向他致以最熱情的祝福。」莫迪還說，「他是愛、慈悲、堅持和道德的永恆象徵」，祝願他「健康長壽」。

美國國務卿魯比歐五日在一分聲明中稱，華盛頓致力於促進對西藏人的人權和基本自由的尊重，魯比歐並表示，美國支持藏人自由選擇宗教領袖的權利。

此外，包括美國前總統歐巴馬、柯林頓、布希，以及長期支持達賴喇嘛事業的美國演員理查．吉爾，也對達賴喇嘛的貢獻表示敬意。

賴清德總統六日在社群平台Ｘ以中英文發文祝賀達賴喇嘛吉祥安康，並感謝達賴喇嘛畢生致力提倡和平與人權理念，與台灣人民所珍視的價值心心相印。

北京 莫迪 達賴喇嘛

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