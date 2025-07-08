日美談判僵局之際 何立峰擬訪日 參加大阪世博

日媒報導，大陸國務院副總理何立峰本周擬訪問日本，參加大阪世博會活動。在日美貿易談判陷僵局之際，北京近期一連串對日外交行動引發關注。

據報導，擔任日中友好議員聯盟會長的日本自民黨幹事長森山裕將在大阪與何立峰會談，預計再次向中方提出租借新的大貓熊的請求。

日本共同社六日援引多名日中外交消息人士指出，何立峰擬配合大阪關西世博會十一日的中國國家日活動而訪日，正在就此協調。何立峰計畫在十日抵達大阪。

在美國「解放日」關稅暫緩期九日到期前夕，日本對美談判態度堅決，強調不會輕易妥協，美國總統川普揚言調高對日關稅至百分之卅五。此刻中日關係也出現微妙變化，大陸上周先是有條件恢復福島、東京等十都縣以外的日本水產品進口，本周又傳出何立峰將訪日，改善、拉近中日關係的意味濃厚。

日本讀賣新聞引述多位知情人士透露，著眼於與美國的衝突，大陸一直致力於改善對日關係，相信希望藉何立峰訪日來表明優先發展對日關係的決心。報導稱，何立峰還計畫與日本商業組織會面，將呼籲加大對大陸投資，並促進人文交流，「這或許是對在與美國關稅談判中舉步維艱的日本的暗示」。據報導，日本政府正在協調內閣級官員出席「中國國家日」活動。

大阪世博會吸引大批旅客前往。圖為參觀者在中國館紀念品商店選購。（新華社）

共同社報導，隨著在和歌山縣飼養的四隻大貓熊六月下旬歸還大陸，目前日本國內飼養的大貓熊僅剩東京上野動物園的二隻，租約很快將在明年二月到期。報導稱，茨城縣和仙台市已開始為引進大貓熊採取行動。由於何立峰與大陸國家主席習近平關係密切，森山將直接勸說中方出借大貓熊。森山四月訪問北京與大陸全國人大常委會委員長趙樂際會談時，也曾表達期盼再次租借大貓熊。

此外，報導稱，森山與何立峰會談時也將勸說中方恢復進口日本產牛肉。二○○一年日本爆發狂牛症後，大陸下令禁止進口。據稱，日本外務省四日與中方就日本產牛肉問題進行了磋商，雙方正協調相關協議的生效問題。