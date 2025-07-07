港媒：澳洲總理將訪中 擬提出收回達爾文港經營權

南華早報報導，澳洲總理艾班尼斯下週將對中國正式訪問，除將與中國國家主席習近平討論兩國貿易等常規議題外，還將涉及澳洲北部達爾文港租給中企99年的爭議。艾班尼斯在4月澳洲大選期間曾表示，要收回中企對達爾文港的經營權。

知情人士透露，向中方闡述澳洲對中國投資的立場，是艾班尼斯（Anthony Albanese）此次訪中行程的一項重要任務，特別是針對達爾文港（Darwin Port）所有權爭議，以及中企可能受澳洲政府影響而出售達爾文港的事宜，與中國展開討論。

分析人士認為，艾班尼斯提出達爾文港租約的問題，將使澳中雙方的對話變得艱難。在美國針對巴拿馬運河兩端的中資經營港口採取強勢行動後，中國方面一直對未來中資再被逐出戰略性港口的可能，保持高度警惕。

達爾文港（Darwin Port）位在澳洲北部，是北領地州（Northern Territory）首府達爾文市的外港，也是澳洲距亞洲最近的港口，因此成為澳洲對亞洲的重要貿易門戶，也是戰略要地。二次大戰期間，達爾文港便曾遭日軍多次轟炸，凸顯這座港口的戰略重要性。

2015年10月，北領地州政府與中國嵐橋集團簽署協議，

將達爾文港碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年，租金為5.06億澳元（約新台幣95.5億元）。此後，這項協議不斷引起爭議。不少澳洲人士始終擔心，這項協議造成澳洲門戶對中國洞開，衝擊澳洲國家安全。

外電先前報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在4月澳洲大選期間公開表示，他的政府正在制定一項計劃，要以澳洲國家利益為由，要求中國經營者讓售達爾文港經營權。而他領導的澳洲工黨政府更提出，達爾文港要「掌握在澳洲人手中」。

中國駐澳洲大使肖千曾於5月22日宣稱，達爾文港租約是透過公開競標程序獲得，完全符合澳洲法律規定和市場規則。10年來，中國嵐橋集團「進行了大量投資，幫助港口經營狀況扭虧為盈」，而澳方「在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的」。

中國外交部發言人毛寧也在5月27日對此表示，中國企業是透過市場方式獲得達爾文港租約，其合法權益應「受到充分的保護」。