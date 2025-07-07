盧溝橋事變88周年 習近平赴山西向「百團大戰」陣亡將士獻花

今天是盧溝橋事變88周年，中共官媒晚間釋出中共總書記習近平的相關紀念行程，他到山西陽泉市的百團大戰紀念碑廣場，向陣亡將士敬獻花籃。

綜合央視新聞、新華社晚間消息，7月7日下午，習近平在山西省陽泉市考察。他來到百團大戰紀念碑廣場，向百團大戰烈士敬獻花籃，參觀百團大戰紀念館，緬懷抗戰烈士英雄事蹟，「重溫中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史」，了解當地開展革命歷史教育、傳承弘揚偉大抗戰精神等情況。

央視釋出的影片顯示，現場大霧瀰漫，一同獻花者共有7人，除習近平外，還有大陸副總理何立峰、發改委主任鄭柵潔、山西省委書記唐登杰等，習近平還參觀紀念館，並向一眾學生發表談話。

公開資料顯示，八路軍（國民革命軍第八路軍）總部於1940年8月至12月，在華北抗日戰場，組織105個團、以正太鐵路為重點，發動的大規模的戰略性進攻戰役。總兵力為20多萬人，連同遊擊隊、民兵共40餘萬人。另動員組織民眾20萬人。號稱斃傷日軍2.06萬人、偽軍5155人。這場戰役被中共稱為「百團大戰」。