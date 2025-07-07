美媒：習近平醞釀多年發動對美冷戰 目標超越美國

華爾街日報今天發表分析文章指出，中共總書記習近平有一套醞釀多年的抗美大戰略，正與美國打一場持久的冷戰，藉由相持使美國的壓力趨於可控，為中國追趕美國贏得時間。而習近平這套冷戰思路，來自美蘇冷戰中蘇聯失敗的教訓。

這篇以「習近平已為與美國打冷戰準備了數十年」為題的文章形容，在美中對抗中，美國總統川普（Donald Trump）正在發動經濟攻勢，至於習近平則在打一場冷戰。與川普經濟攻勢不同的是，習近平堅持的是更持久的「冷戰式」較量，核心目標是實現「戰略相持」。

北京的政策顧問們透露，習近平深知美國在經濟和軍事上持續占據優勢，因此他力求避免直接對抗美國，而是在「持久的全方位競爭」中維護中國的利益，目標則是實現毛澤東所說的「戰略相持」，也就是一種「持久的平衡狀態」，使來自美國的壓力變得可控，進而為中國追趕美國贏得時間。

文章說，習近平從蘇聯解體中總結出的教訓有幾個關鍵。一是經濟，蘇聯將經濟賭注都押在重工業上，重點是能源和武器。相較之下，中國試圖生產「方方面面的產品」，以增強國內經濟抵禦美國貿易和技術限制的能力，同時繼續利用全球市場對中國商品的需求。

二是地緣政治，目標是避免像蘇聯那樣被孤立。具體做法包括削弱美國的聯盟，同時促進中國主張「多邊聯盟」，也就是各國與多個全球大國接觸合作，而不是選邊站隊。

三是繼續推進中國的軍事建設，但避免與美國陷入代價高昂的軍備競賽。過去3年，中國國防預算年成長率穩定在7.2%左右。這一增幅超過了中國的經濟成長率，但國防預算總額仍低於中國國內生產毛額（GDP）的1.5%。

四是進一步加強中共對中國社會各方面的全面控制，而這是最關鍵的一點。

文章提到，習近平經常將蘇聯解體作為中國的前車之鑑。2013年1月他就任總書記不久，就在一次對黨內高官的內部講話中說，「蘇聯為什麼解體？蘇共為什麼垮台？」，「一個重要原因就是意識形態領域的鬥爭十分激烈」。這個自問自答背後的意思是─黨絕不允許任何對其權威的挑戰。

習近平在擔任中共中央黨校校長期間，就曾將蘇聯解體作為警示案例，指意識形態退化和政治失控是蘇聯解體的關鍵原因。但即使在當時，中國官方對冷戰的研究，主要集中在「中國（中共政權）如何才能避免類似的滅亡」，習近平尚未將中國視為能與美國較量的競爭者。

報導提到，事情的轉折點，是川普2018年第1個總統任期內對中國發動貿易戰。川普的「讓美國再次偉大」口號，向習近平表明了美國維持自身霸主地位的決心。前述北京顧問表示，由於經常對川普的施壓策略措手不及，習近平等領導層開始重新評估冷戰，把重點轉向「如何與美國進行一場冷戰，並最終取勝」。

2020年，在COVID-19疫情導致美中關係幾近中斷之際，習近平推出了其新冷戰戰略的第1個要素─「雙循環」，旨在避免中國受到外部尤其是美國的衝擊；而在繼任總統拜登（Joe Biden）延續川普的對中強硬政策後，習近平與美國打持久戰的決心更加急迫，中國更強硬地表明要與美國平起平坐，且向俄羅斯靠攏。

曾在歐巴馬（Barack Obama）政府擔任高級國安官員，現任喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）便直指，中國的經濟和外交政策，都在為與美國的長期鬥爭做準備。

前述的北京政策顧問表示，習近平對黨內的忠告是「保持耐心」，因為他堅信，全球力量平衡終將向「有利於中國的方向」傾斜，而中國正在善加利用這種環境，為未來的競爭設定有利條件。像是川普政府解散了美國的外援機構，讓中國有機會填補空白。

如今，除了貿易談判，中國還希望恢復那種在美國看來是浪費時間的定期對話。對習近平來說，這是一種爭取時間的策略。美籍華裔政治學者裴敏欣就認為，中國方面「完全打算採取強硬手段，把事情拖下去」。

儘管如此，習近平這一冷戰策略能否成功，還遠未確定。他推動「大國競爭」所採取的政策，有可能加劇中國國內經濟困境；而中共的指揮和控制，正在扼殺民營部門活動；至於旨在實現「自主可控」和「國產替代」的政策，尤其導致不斷加深的通縮循環。

但報導指出，對習近平來說，為了實現「拖垮美國」的長期目標，這一切或許都是可以容忍的副作用。1970年代擔任時任美國國務卿季辛吉（HenryKissinger）經濟顧問的霍馬茲（Robert Hormats）說，習近平的目標是在這場長期競爭中取得技術領先地位，並發揮更具影響力的作用。