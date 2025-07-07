歐盟推遲與陸簽署氣候行動聲明 除非北京做出更多承諾
歐盟推遲與中國大陸簽署氣候行動聯合聲明的計劃，並稱除非中國承諾加大力度削減溫室氣體排放，否則不希望看到這份聯合聲明提前簽署。中方則回應稱，中國始終積極推進綠色低碳發展。
《金融時報》7日報導，歐盟和中國原本將在紀念中歐建交50周年的峰會上簽署氣候行動聯合聲明，但現在這一計劃已經推遲。
歐盟官員稱，布魯塞爾已多次拒絕中國提出的在峰會後共同發布氣候承諾的請求，除非中方承諾採取更多措施削減溫室氣體排放。
歐盟氣候行動委員沃普克胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「從我們的立場來看，只有在聲明中有具體實質內容和展現雄心的時候，它才有意義。」
在大陸外交部星期一的例行發布會上，有媒體提出這消息，並提問中國是否也在考慮做出更多氣候承諾時，大陸外交部發言人毛寧回應稱：「具體的問題建議你向中方的主管部門詢問。我可以告訴你的是，中國始終積極推進綠色低碳發展。」
毛寧說，過去10年，中國的非化石能源佔能源消費總量的比重增加至17.9%，碳排放強度下降了超過34%。「我們將繼續同各國一道加強應對氣候變化的國際合作，為綠色轉型和人類的可持續發展作出貢獻。」
路透指出，目前，中國正努力在推動經濟增長和實現環保目標之間尋求平衡，預計將在今年年底前未能完成「十四五」規劃中提出的碳強度降低18%目標。
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