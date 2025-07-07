歐中峰會在即 雙方就氣候行動合作承諾僵持不下

歐中峰會將於7月下旬舉行，英國金融時報今天報導，歐盟將暫緩在歐中峰會上與中國簽署氣候行動聯合聲明，這加劇了雙方在貿易、俄烏戰爭等問題上的緊張關係。

外媒此前報導，歐中峰會將於7月24至25日在北京舉行。金融時報今天引述歐盟官員表示，中方多次要求在峰會後就雙方的氣候承諾發表聯合聲明，但歐盟拒絕，並稱除非中國承諾加大力度削減溫室氣體排放。

歐盟氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，理解並認同中國推動兩國元首發表宣言的外交價值但僅憑這一點對歐盟來說是不足夠。只有當大家能解決實質問題及展現野心，發表聯合聲明才有意義。

報導表示，中國在主要經濟體中推進潔淨能源和交通方面的進展最顯著，但由於中國仍高度依賴煤炭作為能源，其排放量仍占全球總量的1/3。歐盟和中國都必須在11月於巴西舉行的聯合國COP30峰會前，向聯合國提交2035年的中期目標。

中國駐歐盟使團的一位代表表示，對峰會可能涉及的氣候討論議題沒有一手訊息。

今年歐中峰會適逢是歐中建交50週年，但雙邊關係正因貿易爭端及俄烏戰爭等問題而蒙上陰影。

歐盟6月才宣布反制中國醫療器材公共採購對歐商的歧視，禁止中國企業參加一定金額以上的醫療器材採購案。中國昨天祭出反制措施，預算金額達人民幣4500萬元（約新台幣1.8億元）以上採購案排除歐盟企業參與。