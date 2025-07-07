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大陸外長王毅訪歐結束 強調保持戰略溝通重要性

中央社／ 上海7日電

中國外交部王毅結束歐洲訪問行程。中國外交部發言人毛寧今天轉述王毅意見強調，目前國際情勢變亂交織，中、德、法做為主要大國，理應加強戰略溝通協作。

綜合陸媒報導，中國外交部7日下午召開例行記者會，由毛寧主持。

王毅在6月30日至7月6日期間出訪歐洲。毛寧表示，王毅在訪問德國期間會晤德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），與德國外交部長瓦德福（JohannWadephul）共同主持第八輪中德外交與安全戰略對話。

毛寧提到，王毅在訪問法國期間會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）舉行會談，共同主持第7次中法高級別人文交流機制會議。

毛寧表示，王毅強調目前的國際形勢變亂交織，中、德、法做為世界主要大國，理應加強戰略溝通協作，共同實踐多邊主義、反對單邊霸凌、抵制陣營對抗，為世界注入更多的確定性和可預測性。

毛寧轉述王毅的意見強調，中德、中法雙方要落實好元首共識，增進理解互信，保持開放合作，加強人文交流，妥善處理矛盾分歧，推動中德、中法關係持續穩定發展。

今年是中歐建交50週年，在目前情勢下，中歐加強戰略合作正當其時，中國樂見法、德作為歐盟核心大國，帶動歐盟實現戰略自主，樹立客觀、理性、正確的對中認知，妥善處理中歐經貿分歧，共同促進中歐關係向前發展。

毛寧轉述王毅的說法提到，德、法領導人高度重視對中關係，強調法中、德中保持戰略溝通十分重要，應當密切高層交往、加強政策協調、深化互利合作，秉持相互尊重和建設性的態度，妥善處理分歧差異，共同應對全球挑戰，「兩國領導人均重申堅定奉行一個中國政策」。

外交部 毛寧 王毅

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